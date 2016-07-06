خليط من مكونات طبيعية مضاد حيوى أفضل من البنسلين

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن استخدام العلاجات الطبيعية تساعد على رفع المناعة بشكل جيد، كما أن الاعتماد على المضادات الحيوية الطبيعية يمكن أن تعالج السعال والتهاب فى الحلق، والربو والتهاب الشعب الهوائية أو غيرها من مشاكل التنفس.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير مزيج لوصفة طبيعية أفضل من المضاد الحيوى (بنسلين)، وتشمل 6 فصوص من الثوم ونصف كوب من العسل ونصف كوب ماء و4 ملاعق صغيرة من خل التفاح.

تابع أن يتم إعداد هذا الخليط من خلال سحق الثوم وإضافة مزيج جميع المكونات الأخرى ويتم تخزينها فى زجاجة لليلة كاملة، وفى الصباح، يأخذ السائل ويتم تخزينه فى زجاجة أخرى، وتستهلك من هذا السائل كل يوم 5 قطرات لرفع المناعة، أما إذا كان لديك بالفعل أى إصابة، تستهلك ملعقة صغيرة من السائل كل ساعتين.

وحسب التقرير أن الثوم يحتوى على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا على حد سواء ويمكن أن يساعد على تقوية الجهاز المناعى وحماية الجسم ضد مختلف المشاكل الصحية، أما بالنسبة للعسل يحتوى على انزيمات وفيتامينات ومعادن، يمكن أيضا أن يمنع ضرر الجذور الحرة، كما أنه يحتوى على عوامل مضادة للبكتيريا والالتهابات.

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