بالصور..محافظ قنا يوزع الهدايا على المرضى والأيتام في أول أيام عيد الفطر المبارك

توجه السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلي مستشفي قنا العا،م لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك للمرضي، وللاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة، لهم وقام بتوزيع العديد من الهدايا عليهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما هنأ الهجان الأطباء والعاملين بالمستشفي.

وحرص المحافظ على التوجه إلي مؤسسة أحمد جبره الخيرية للأطفال الأيتام، لتهنئتهم بالعيد وقدم لهم العديد من الهدايا، مشيرًا إلي أن الهجان، قدم كل أشكال الرعاية والدعم للأيتام، من أجل توفير سبل الحياة الكريمة لهم .

وتفقد الهجان، كورنيش النيل بمدينة قنا لمشاركة المواطنين فرحتهم، بعيد الفطر، مشددًاعلي ضرورة الاهتمام بالنظافة والمظهر الجمالي لإدخال البهجة في نفوس الزائرين .

وأكد المحافظ، على رفع درجة الاستعداد القصوى، من خلال غرفة العمليات بالمحافظة والفروع التابعة لها، بمختلف مراكز المحافظة، لاستقبال أية شكاوي أو بلاغات من المواطنين، وكذلك رفع حالة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من ( مستشفيات ، تموين ، طب بيطري ، ري، مرافق )، بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الشرطة .