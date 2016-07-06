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للتنزه أصول فى العيد أهمها.. ارتداء الملابس القطنية وشرب الماء

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للتنزه أصول فى العيد أهمها.. ارتداء الملابس القطنية وشرب الماء للتنزه أصول فى العيد أهمها.. ارتداء الملابس القطنية وشرب الماء
التنزه فى الحدائق والمتنزهات يعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، حيث اعتاد المصريون الذهاب إلى المتنزهات لقضاء أيام العيد فيها، بعيدًا عن المنزل.

ويقدم أطباء الباطنة والسكر بعض النصائح المهمة عند التنزه فى الحدائق خاصة عند ارتفاع درجة حرارة الجو باعتبار أن التنزه له أصول يجب اتباعها

وأكد الدكتور ياسر عبد الرءوف أستاذ الباطنة والسكر بطب طنطا أن الأعياد تتميز بتجمع الأسر والخروج للتنزه فى مختلف الحدائق المنتشرة فى ، ومع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة فقدان الماء فى الجسم عن طريق العرق فإن التنزه لابد له من قواعد خاصة، ولابد من اختيار الأماكن المفتوحة الظليلة أو الأماكن مكيفة الهواء، وأيضًا التنزه على شاطى البحر أو النيل مع استخدام المظلات.

وينصح بتجنب الأماكن المزدحمة نظرًا لفقدان القدرة على تبخر العرق فى مثل هذه الظروف، ما يؤدى إلى ارتفاع حرارة الجسم، كما ينصح بشرب كميات وفيرة من المياه أثناء التنزه مؤكدًا ضرورة شرب العصائر المرطبة، كعصير الليمون، وعصائر الفواكه الطازجة الأخرى، مع الالتزام باختيار الملابس للتنزه فانه فى ظل هذا الجو الحار ينصح بارتداء الملابس فاتحة اللون خصوصًا الملابس القطنية.

وقال الدكتور ياسر عبد الرءوف أنه يجب عدم ممارسة الرياضة العنيفة فى مثل هذا الجو، حرصًا على توازن الماء والأملاح بالجسم، كما ينصح بعدم تناول الوجبات الجاهزة، نظرًا لصعوبة هضم هذه الأطعمة، مع بتجنب الماء المثلج نظرًا لآثاره المضرة على عملية الهضم.

وأشار إلى أن مريض السكر له وضع خاص أثناء التنزه، موضحًا أنه يجب تجنب تناول السكريات بكثرة أثناء التنزه كما ينصح بالإكثار من الماء، وأيضًا عدم ممارسة أى فى الجو الحار، وذلك لعدم نشاط إفراز العرق، وذلك لالتهاب العصب الثمبثاوى لدى مرضى السكر، ما يؤدى ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وينصح بتناول أدوية السكر بانتظام فى مواعيدها والاحتفاظ بالأنسولين بالحافظة الباردة الخاصة بحفظ الأنسولين حتى لا يتعرض للتلف.


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مصر 365

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