وزير الإسكان يقدم حصاد الوزارة خلال عامين منذ تولى الرئيس السيسى الحكم

صرح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 159 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى بقيمة 37 مليار جنيه، وتنفيذ والإعداد لطرح 311 ألف وحدة أخرى بقيمة 73.5 مليار جنيه.

كما تم تشطيب 32 ألف وحدة بالمرحلة الأولى لـ”دار مصر”، وبدء تنفيذ 26 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، والإعداد لطرح 55 ألف وحدة بالمرحلة الثالثة للمشروع.

وذكر وزير الإسكان، أنه تم طرح 4788 قطعة أرض بالمرحلة الثالثة بـ”بيت الوطن”، وفتح مرحلة جديدة للمتبقى مع وحدات “مدينتى” و”الرحاب”، طرح أراض لمشروعات عمرانية وخدمية وصناعية بمساحات مختلفة بالمدن الجديدة، بجانب التعاقد على 4 مشروعات عمرانية بالمشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات تتخطى الـ100 مليار جنيه .. وتوفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل .

حيث قدم مدبولى، حصادًا لما تم إنجازه فى هذه الفترة، وذلك بعد مرور عامين على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، بخصوص مشروعى الإسكان الاجتماعى، والمتوسط “دار مصر”، ومشروع بيت الوطن لأراضى المصريين بالخارج، وطرح الأراضى بالمدن الجديدة، إضافة إلى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة.

وصرح مدبولى، بأنه بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعى، تم الانتهاء خلال العامين من تنفيذ 159 ألف وحدة بقيمة 37 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 209 آلاف وحدة، منها 158 ألف وحدة بالمدن الجديدة، بقيمة 60 مليار جنيه، كما يجرى التجهيز لطرح 102 ألف وحدة بالمحافظات والمدن الجديدة بقيمة 13.5 مليار جنيه.

وأضاف الوزير: ” فى مشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”، تم إنهاء الهياكل الخرسانية لـ1017 عمارة، وتتولى الهيئة الهندسية، المشرفة على تنفيذ المشروع، وأعمال التشطيبات لـ32 ألف وحدة بالمرحلة الأولي فى 9 مدن جديدة، كما بدأت الهيئة فى تنفيذ 26 ألف وحدة بالمرحلة الثانية في 12 مدينة جديدة، بجانب الإعداد لطرح 55 ألف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمشروع.

وأوضح مدبولى، أنه فيما يتعلق بمشروع بيت الوطن، لأراضى المصريين بالخارج، فقد تم الإعلان عن حجز 4788 قطعة أرض بالمرحلة الثالثة للمشروع، بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، ومدينة بدر، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، كما وافق مجلس الوزراء على استكمال طرح القطع المتبقية من المرحلة الثالثة، مع طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم، بمشروعى “الرحاب” و”مدينتى” بالقاهرة الجديدة، لأبناء مصر العاملين بالخارج .

وبخصوص طرح الأراضى بالمدن الجديدة، قال مدبولى: أنه تم طرح أراضى مشروعات عمرانية، وتم ترسية 650 فدانًا بقيمة 10.5 مليار جنيه، وتم طرح أراضى مشروعات خدمية، وتم ترسية 270 فدانًا بقيمة 2.8 مليار جنيه،و طرح أيضًا أراضي مشروع المستثمر الصغير، وتم ترسية 14 فدانًا بقيمة 90 مليون جنيه، وطرح أراض سكنية مميزة بنظام القرعة العلنية، وتخصيص أراض بمساحة 700 فدان بقيمة 6.5 مليار جنيه، كما تم طرح أيضًا أراض سكنية صغيرة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بنظام القرعة العلنية، مع تخصيص أراض بمساحة 120 فدانًا بقيمة 350 مليون جنيه، وأراض صناعية، وتم تخصيص أراضي بمساحة 350 فدانًا بمبلغ 590 مليون جنيه، بجانب طرح الأراضى المميزة من 340م 2مربع إلي 1011 م مربع ، بمدن: العاشر من رمضان، والسادات، وبدر، وسوهاج، والمنيا الجديدة، خلال الفترة من 24/11/2015 حتى 10/12/2015، بجانب طرح أراض لإقامة نشاط عمراني متكامل بمساحات من 3.5 فدان إلي 106 أفدنة بـ20 مدينة جديدة، اعتبارًا من 13/1/2016، بقيمة 12.279 مليار جنيه، وبجانب محلات، و وحدات إدارية بنظام المزاد العلني بمبلغ 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإعلان عن طرح ٢١٣٩٨ قطعة أرض إسكان اجتماعي ومتميز وفوق المتميز بمساحات من 209 م مربع الي 1500 م مربع، وتستعد الوزارة لطرح ٥٧٤٧٤ قطعة

> أخرى، تناسب مختلف الشرائح، لتلبية طلبات المواطنين.

وحول مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعاقدت على 4 مشروعات عمرانية، باستثمارات تتخطى 100 مليار جنيه، بمساحة 2030 فدانًا بمدينتى القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 300 ألف فرصة عمل، وبيانها كالتالى : مشروع عمراني متكامل بمساحة 500 فدان، بمدينة القاهرة الجديدة مع شركة ماونتن فيو، ومن المتوقع أن يوفر 75 ألف فرصة عمل، وتم بدء الحجز بالمشروع، ولاقى إقبالًا كبيرًا، ومشروع عمراني خدمي بمساحة 500 فدان، بمدينة القاهرة الجديدة مع شركة “بالم هيلز”، ومن المتوقع أن يوفر 75 ألف فرصة عمل، ومشروع عمراني متكامل بمساحة 470 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر مع شركة “ماونتن فيو”، ومن المتوقع أن يوفر 75 ألف فرصة عمل أيضًا، بجانب مشروع عمراني سياحي متكامل بمساحة 550 فدانًا، بمدينة 6 أكتوبر مع شركة عربية، ومن المتوقع أن يوفر 80 ألف فرصة عمل أيضًا.