التعليم: تدريب 4 ملايين و 229 ألف و 121 معلما عن بعد

أوضح محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن الشبكة تتواصل من خلال (72) موقعًا بجميع المديريات، والعديد من الإدارات التعليمية، وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من (9000) متدرب فى وقت واحد.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ بتنفيذ الخطة الاستراتيجية بما يسهم فى رفع المستوى الفني والمهنى للمعلمين، والكوادر التعليمية العاملة بالميدان فى إطار المعايير القومية، والاستفادة من إمكانات الشبكة المصرية للتدريب عن بعد في التعليم المصرى، والتي تعد من أكبر شبكات التدريب امتدادًا وأكثرها تفاعلًا، فضلًا عن أنها مزودة بأحدث تقنيات العصر فى مجال أنظمة الاتصالات.

وأكد عبد العزيز أن إجمالي عدد المتدربين بالشبكة وصل إلى (4) ملايين و(229) ألفًا و(121) متدربًا؛ من خلال (3600) دورة تدريبية حتى يونيو عام 2016.

وأوضح عبد العزيز أنه تم من خلال الشبكة تنظيم العديد من الدورات التدريبية المتوالية والمتنوعة؛ لتدريب المعلمين على المناهج المختلفة والجديد فيها، وتحسين المستوى اللغوى للغات الأجنبية، وتقديم أحدث طرق التدريس والتربية والتقييم، كما استهدفت بعض البرامج عناصر أخرى مرتبطة بالعملية التعليمية.