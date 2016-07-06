«هاني في الأدغال» يحتل المركز الأول بـ55 مليون مشاهدة على «اليوتيوب»‎

كتبت – إنجي لطفي

احتفل المنتجان محمد عبد الحميد، ووائل علي، بحصول برنامجهما الرمضاني “هاني في الأدغال”، على المركز الأول من حيث المشاهدة سواء عبر شاشة قناة الحياة أو من خلال موقع يوتيوب الذي تصدر البرنامج من خلاله بـ 55 مليون مشاهدة لحلقاته والفيديوهات الخاصة به.

وأكد المنتجان وائل علي، ومحمد عبد الحميد، على سعادتهما البالغة بتصدر البرنامج هذا العام، ورضا الجمهور عما تم تقديمه في البرنامج من كوميديا راقية شاركت بها ردود الأفعال العفوية للنجوم الضيوف.

وأشار المنتج محمد عبد الحميد، إلى أن البرنامج راعى كل سُبل ومعايير الأمان لجميع الضيوف، وكانت هناك حماية فائقة لكل الضيوف الذين وقعوا في فخ هاني في الأدغال، ولذلك خرجت الحلقات بشكلٍ حقيقي ورائع نال إعجاب الجمهور، وهو ما تحرص عليه شركة فيردي دائمًا في كل الأعمال التي تقدمها لجماهيرها.

وأضاف أن الفنان هاني رمزي اجتهد كثيرًا في البرنامج، وكان واجهة مشرفة له.

وقال المنتج وائل علي، أن “فيردي” تضع دائمًا المركز الأول والصدارة نصب أعيننها عند التحضيرات الخاصة لأي عمل، وهذا ماحدث تمامًا في هاني في الأدغال، الذي قدمت من خلاله كوميديا راقية لا تخدش النجوم الضيوف أو تؤذيهم لفظيًا بأي حال من الأحوال، بل تبحث فقط عن إظهار ردود أفعالهم وقت تعرضهم لخطر مثل مقلب البرنامج، وكيف من الممكن أن يعبروا عن مشاعرهم بعفوية وبساطة.

ووقع في فخ برنامج “هاني في الأدغال”، كثير من نجوم ونجمات الفن والكرة في مصر والوطن العربي كان على رأسهم فيفي عبده، إلهام شاهين، محمد زيدان، سيد معوض، داليا البحيري، ميس حمدان، مي سليم، كريم فهمي، أحمد فهمي، علا غانم، إيمان العاصي، سامح حسين، ودينا فؤاد، بالإضافة لعدد من المشاهير.