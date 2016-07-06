الشربيني يحيل واقعة قيام معلم بإعداد مراجعات للفلسفة باستاد كلية التربية بالجيزة

أحال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واقعة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من قيام معلم يدعى (أ.أ) بإعداد مراجعات نهائية لمادة الفلسفة والمنطق باستاد كلية التربية الرياضية بالجيزة.

وببحث الموضوع تبين أن المعلم المذكور اسمه (س.ف) وشهرته (أ.أ) مدرس فلسفة ومنطق بمدرسة هضبة الأهرام الثانوية القديمة، ومنقطع عن العمل من تاريخ 3/2/2015، وقد صدر له قرار من الشئون لقانونية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بتاريخ 22/3/2015 بإنهاء خدمته.

أفاد وكيل كلية التربية الرياضية بالهرم أنه تم رفض طلب المعلم المذكور لتأجير استاد الكلية لإلقاء مراجعة لمادة الفلسفة، إلا أنه وافق عند علمه بوجود حوالى ثلاثة آلاف طالب وطالبة خارج الكلية؛ حرصًا على الأمن وسلامتهم.

وتبين قيام المذكور بتدريس مناهج وزارة التربية التربية والتعليم عن طريق إعطاء الدروس الخصوصية بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.

ووافق الشربيني على إحالة كافة الأوراق للنيابة العامة بالهرم للاختصاص، وأمر بالتنبيه على الإدارة المركزية للأمن للموافاة بأسماء المراكز التعليمية التابعة للمذكور حتى يتم إحالتها للضبطية القضائية بالإدارة العامة للشئون القانونية.