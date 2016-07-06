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الاتحاد الأفريقي يدين الهجمات الانتحارية في السعودية

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الاتحاد الأفريقي يدين الهجمات الانتحارية في السعودية الاتحاد الأفريقي يدين الهجمات الانتحارية في السعودية

أرشيفية

أدانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة انكوسازانا دلاميني زوما، الهجمات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية أمس الأول الاثنين.

ووصفت زوما في بيان أصدره الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الهجوم الذي استهدف المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بأنه هجوم على الإسلام والمصلين الأبرياء. وعبرت عن تعازيها لعائلات الضحايا.

وأكدت زوما أن هذه الهجمات الجبانة تؤكد مرة أخرى على مدى خطورة تهديد الإرهاب للإنسانية وأكدت تضامن الاتحاد الافريقي الكامل مع حكومة وشعب السعودية.

وشددت على رفض الاتحاد الافريقي القوي لجميع أعمال الإرهاب والعنف والتطرف وكررت التزام الاتحاد الافريقي بمواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وفي هذا الصدد، دعت زوما إلى تعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

أ.ش.أ

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