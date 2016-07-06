ميديكال نيوز: الشوفان أفضل غذاء لمرضى السكر

الشوفان مصدر من مصادر الكربوهيدرات والألياف، التى تسبب إطلاق أبطأ من السكر فى مجرى الدم، وخفض الارتفاع المحتمل فى نسبة السكر فى الدم بعد تناول الوجبة.

وذكر فريق من الباحثين الأمريكيين عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن اتباع نظام غذائى مرتفع فى الكربوهيدرات المصنعة، وخاصة من السكر يزيد من خطر ارتفاع السكر فى الدم بعد تناول الوجبة لأنه يتم هضمها بسرعة.

وأشار الباحثون إلى أن دقيق الشوفان يحتوى على الكربوهيدرات المعقدة التى هى مفيدة للسيطرة على مستويات السكر فى الدم، حيث أنها ترفع السكر بطريقة بطيئة.

وأكد الباحثون أن الأطعمة التى تهضم بسرعة مثل المكرونة والأرز يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر فى الدم بسرعة وتجعل من الصعب السيطرة عليه وخصوصًا عند تناولها وحدها، والذى يحدث فى كثير من الأحيان فى وجبة الإفطار.

وأضاف الباحثون أن الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة تحتوى على الكربوهيدرات المعقدة الكاملة من الألياف والمواد المغذية التى تغذى الجسم وتعطى الطاقة المستدامة.

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