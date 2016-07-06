فوائد لا تعرفها عن الرنجة.. أبرزها تقوية العظام والأعصاب

تعتبر الرنجة من الأطعمة الشهيرة التى يقبل المصريون على تناولها فى عيد الفطر المبارك لنكهتها المميزة ولحمها اللين اللذيذ وتعتبر من الأسماك الآمنة لأنها منخفضة فى الزئبق، وفقًا لمركز نيويورك للصحة والصحة العقلية.

وكشف الموقع الأمريكى “Livestrong” عن أن أسماك الرنجة تحتوى على الدهون الصحية والبروتين، جنبًا إلى جنب مع المعادن والفيتامينات الأساسية، هذه المواد الغذائية تعمل معًا للحفاظ على وظيفة الأنسجة وتقديم عدد من الفوائد الصحية، وتشمل:

• تعزز صحة خلايا الدم الحمراء

• تعزز صحة العظام

• تعزز وظائف الأعصاب

موضوعات متعلقة..

>

- قبل العيد.. تعرف على طرق حماية جسمك من التسمم بسبب الرنجة والفسيخ

>إضافة الرنجة للنظام الغذائى فى العيد يعزز صحة خلايا الدم الحمراء التى تتطلب الهيموجلوبين أو البروتين الذى يحتوى على المواد الكيميائية التى تنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.>الرنجة غنية بالمعادن المهمة لصحة الهيكل العظمى، فإنها توفر الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور التى تعتبر الثلاث مواد غذائية التى يستخدمها الجسم لتشكل الأسنان والعظام.>كما تحتوى الرنجة على الكولاجين الذى يسهم أيضًا فى تقوية العظام.>الرنجة تغذى الجهاز العصبى، حيث تحتوى على أحماض “DHA” و“EPA” وهى نوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التى يستخدمها الجسم لتعزيز وظيفة الدماغ الصحية.>وأظهرت العديد من الدراسات أن انخفاض مستويات الأحماض الدهنية أوميجا 3 قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

- قبل ما تاكل الرنجة والفسيخ.. اعرف إزاى تنقذ نفسك لو جالك تسمم