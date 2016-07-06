"الغذاء والدواء" تصدق على أول دعامة قابلة للامتصاص لعلاج أمراض الشرايين

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم على أول دعامة قابلة للامتصاص تماما لعلاج أمراض الشرايين التاجية التى تتسبب فى حوالى 370 ألف حالة وفاة بالولايات المتحدة الأمريكية كل عام.

ووفقاً للموقع الخاص بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أوضح الخبراء أن الدعامات الجديدة تتكون من مادة بلاستيكية تتحلل وتمتص تدريجياً على مدى ثلاث سنوات.

ويصف الخبراء الدعامة الجديدة كخطوة هامة فى إيجاد طريقة أفضل لعلاج السبب الرئيسى للوفاة فى الولايات المتحدة والعالم كله.

يتم تصنيع الدعامة الجديدة من مادة البوليمر التى تسمى (L-lactide)، والتى تشبه المواد المستخدمة فى أنواع أخرى من الأجهزة الطبية القابلة للامتصاص مثل الغرز.

وقال الدكتور جورج فيتروفيك، أستاذ القلب فى جامعة فرجينيا كومنولث، وعضو اللجنة الاستشارية بهيئة الأغذية والأدوية، إن استخدام الدعامات المعدنية ارتفع منذ عام 2000 كعلاج بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نوبة قلبية أو ألم بالصدر الناجم عن انسداد الشرايين التى تحد من تدفق الدم، ولا تزال تزرع فى حوالى 850 ألف مريض فى الولايات المتحدة سنوياً.

ولكن الأطباء قللوا استخدامها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، والتأمين والتكلفة، وتشير الدراسات التى أجريت فى عامى 2007 و2008 أن الدعامات المعدنية ترفع من خطر الإصابة بجلطات الدم على المدى البعيد، ويحتمل أن تسبب نوبة قلبية بعد سنة أو أكثر.

يذكر أن مضاعفات الدعامة الجديدة تشمل الحساسية والالتهابات والنزيف الداخلى.

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