محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بالعيد مع الحكام

رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات أصدق التهاني والتبريكات مقرونة بأمنياتهم الطيبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة عيد الفطر السعيد .. داعين الله عز وجل أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وقد تحقق لدولة الإمارات وشعبها الوفي المزيد من الرقي والتطور والازدهار ..معبرين عن اعتزازهم بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الحكيمة لمسيرة الخير والعطاء التي بوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة بين الدول والأمم.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بقصر المشرف بأبوظبي أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات والأمنيات الصادقة بمناسبة عيد الفطر السعيد.. سائلين الله عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بالخير واليمن والبركات.

فقد استقبل سموهما في قصر المشرف بأبوظبي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما استقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أولياء العهود.

> فقد استقبل سموهما .. سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة يرافقهم عدد من الشيوخ والمسؤولين.

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي وحكام الإمارات وأولياء العهود التهاني والتبريكات مع جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلين الله تعالى ان يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات

> وشعبها الوفي بكل خير ورفعة ورخاء.

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