بالصور.. بشار الأسد يتحدى الحرب السورية.. ويؤدى صلاة العيد بـ"حمص"

أدى الرئيس السورى بشار الأسد الأربعاء صلاة عيد الفطر فى حمص فى خطوة غير مسبوقة فى هذه المدينة الواقعة فى وسط سوريا.

والصلاة التى نقلها التلفزيون الحكومى السورى مباشرة، جرت فى مسجد الصفا فى حمص التى يسيطر عليها النظام باستثناء حى فى محيطها يخضع لسيطرة مسلحى المعارضة الذين ابرمت معهم هدنة.

والأسد الذى لا يغادر دمشق ولا يظهر علنا إلا نادرا، أدى الصلاة إلى جانب وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد ومفتى سوريا أحمد بدر الدين حسون.

وحسب مدير المرصد السورى لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن، يقع المسجد فى حى عكرمة الموالى للنظام الذى تستهدفه باستمرار هجمات جهاديى تنظيم داعش أو جبهة النصرة، الفرع السورى لتنظيم القاعدة.



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الرئيس السورى بشار الأسد



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الرئيس السورى يستمع لخطبة العيد



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بشار الأسد أثناء تأدية صلاة عيد الفطر



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الأسد يؤدى صلاة العيد



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الرئيس السورى يصل المسجد



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تأدية صلاة العيد