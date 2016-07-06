شرطة المسطحات المائية تبحث عن جثة شاب غرق بالقرب من كوبرى قصر النيل

كثفت منذ قليل شرطة المرافق المائية من تواجدها أسفل كوبرى قصر النيل، ودفعت بمجموعة من السباحين وعدد من اللانشات فى محاولة للبحث عن جثة شاب، جرفته المياه إلى منتصف النهر، بعد ما اختل توازنه أثناء جلوسه على حافة الكورنيش الجديد، ولم يستطع السباحة ولقى مصرعه غرقا.

وتكدس عدد من المواطنين أعلى كوبرى قصر النيل وعلى جانب الكورنيش لمتابعة الأمر .



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شرطة المسطحات المائية تجرى عملية البحث عن الجثة



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تكدس المواطنين لمتابعة الأمر

غرق 4 أشخاص وإنقاذ 6 آخرين فى غرق مركب نيلى ببولاق أبو العلا

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