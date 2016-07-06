بالصور..آلاف المصلين في صلاة العيد بالمنوفية بحضور المحافظ ومدير الأمن

أدى صباح اليوم الأربعاء، الالاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك، بمحافظة المنوفية، فى الساحات المخصصة وسط تشديدات أمنية مكثفة.

كما حضر صلاة العيد بالاستاد الرياضى، بشبين الكوم، الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، والدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، واللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية.

وشهدت الساحات، تشديدات أمنية مكثفة، وبوابات للدخول وانتظار لسيارات الإسعاف أمام ساحات الصلاة، بمراكز المحافظة.

وتناول الشيخ محمد فؤاد وكيل إدارة أوقاف شبين الكوم، خلال خطبة العيد، الحديث عن صلة الأرحام، والتقرب الى الله من خلالها فى الأعياد، وحث الإمام، المصليين على التراحم والتمسك بتعاليم الاسلام، والوقوف بجانب الدولة، للمرور من المرحلة الحالية.

وقال مدير مديرية الأوقاف، أنه تم تجهيز 371 ساحة لصلاة العيد، بالإضافة الى الساحة الرئيسية بمدينة شبين الكوم.