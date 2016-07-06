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بالصور.. محافظ المنوفية يهنئ قوات الأمن بعيد الفطر

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بالصور.. محافظ المنوفية يهنئ قوات الأمن بعيد الفطر بالصور.. محافظ المنوفية يهنئ قوات الأمن بعيد الفطر
قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، يرافقه اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، والدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية بزيارة معسكر قوات الأمن بقويسنا عقب صلاة عيد الفطر المبارك.

والتقى المحافظ بقيادات المعسكر والجنود وقدم لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وأكد على دور الشرطة فى حماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان، مشيرًا إلى أن المواطنين كافة يقدرون ويحترمون الجهود التى يبذلونها لحماية الوطن، مؤكدًا أن ستظل بلد الأمن والأمان بفضل أبنائها المخلصين الذين يقدمون أرواحهم فداء لها، وأن الأجهزة بالدولة تقدر جهودهم وتقدم لهم كل الدعم وتدرك مدى مسئوليتهم وخطورة دورهم وأعرب عن يقينه أن مصر بفضل قيادتها الرشيدة وجهود أبنائها ستعبر هذه المرحلة سالمة غانمة إن شاء الله وستظل رايتها عالية خفاقة.

ومن جانبه أعرب مدير أمن المنوفية عن سعادته بزيارة المحافظ، مشيرًا إلى أن الزيارة تعد دعمًا لقوة المركز، وأكد أن جهاز الشرطة لم ولن يألوا جهدًا فى حماية هذا الوطن.

عيد الفطر المبارك، المنوفية،تهنئة افراد قوات الامن، محافظ المنوفية يزور قوات الامن (1)
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محافظ المنوفية يهنئ أفراد قوات الأمن بقويسنا

عيد الفطر المبارك، المنوفية،تهنئة افراد قوات الامن، محافظ المنوفية يزور قوات الامن (2)
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محافظ المنوفية ومدير الأمن ورئيس الجامعة أثناء وصولهم معسكر قوات الأمن

عيد الفطر المبارك، المنوفية،تهنئة افراد قوات الامن، محافظ المنوفية يزور قوات الامن (3)
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محافظ المنوفية بجوار مدير الأمن

عيد الفطر المبارك، المنوفية،تهنئة افراد قوات الامن، محافظ المنوفية يزور قوات الامن (4)
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محافظ المنوفية يهنئ الأفراد

- أوقاف وصحة المنوفية ينهيان استعداداتهما لاستقبال عيد الفطر
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مصر 365

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