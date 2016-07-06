هنية: حماس ليست فى عجلة من أمرها للتفاوض حول صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

قال نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، إن قضية الأسرى على أعلى سلم أولويات الحركة وموجودة بشكل دائم على طاولة صناع القرار داخلها، نافيا وجود أية مفاوضات بين إسرائيل وحماس حول تبادل الأسرى.

وأوضح هنية خلال خطبة عيد الفطر التى ألقاها بمنطقة السرايا وسط مدينة غزة اليوم: "أن الحركة لن تبدأ أى مفاوضات حول هذه القضية، قبل أن يحترم العدو اتفاقاته السابقة، وفى مقدمتها الإفراج عن كل من تم اعتقالهم من الأسرى المحررين فى صفقة "وفاء الاحرار" (التبادل بالجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط فى عام 2011)".

وأضاف أن الحركة "ليست فى عجلة من أمرها فى البدء بأى مفاوضات قبل الإفراج عن الاسرى المحررين".

وبشأن تهديدات بعض الوزراء الإسرائيليين لغزة، أشار هنية إلى أن القطاع لا يخشى أى تهديدات وأن المقاومة قادرة على الدفاع عن أبناء شعبها.

ودعا هنية إلى المصالحة وتوحيد الصف الفلسطينى من أجل الوقوف فى وجه الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات. مؤكدا رفض حماس لإنشاء دولة فى قطاع غزة. وقال: "غزة جزء من فلسطين. .لا دولة فى غزة. .ولا دولة بلا غزة".

وندد هنية بالتفجيرات الدموية فى المنطقة العربية، داعيا إلى توحد الأمة وتصويب البوصلة نحو القدس والمسجد الأقصى وفلسطين من أجل تحريرها من الاحتلال.

وقال هنية" لا للاقتتال. .لا للطائفية البغيضة.. ولا للفكر المتطرف والتفجيرات الدموية التى وصلت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، معتبرا أن كل معركة لا تدور رحاها على أرض القدس هى معركة خاسرة الهدف منها تبديل البوصلة وحرف مسار الصراع ضد العدو الإسرائيلى.

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