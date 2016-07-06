أخبار عاجلة

«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير - الأرجنتينيون يفضلون سامباولي أو سيميوني لخلافة مارتينو

Google+ Print
تقارير - الأرجنتينيون يفضلون سامباولي أو سيميوني لخلافة مارتينو تقارير - الأرجنتينيون يفضلون سامباولي أو سيميوني لخلافة مارتينو

(إفي): كشفت تقارير رياضية أرجنتينية أن هناك عدة أسماء بارزة مرشحة لخلافة جيراردو "تاتا" مارتينو في تدريب الأرجنتيني لكرة القدم.

وأوضحت التقارير أن المرشحين بينهم مدربي أتليتكو مدريد الإسباني، دييجو سيميوني، وإشبيلية، خوررخي سامباولي، وتوتنام الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، ومارسيلو بييلسا الذي اقترب من تولي تدريب لاتسيو الإيطالي.

وفي ظل صمت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن عملية اختيار خليفة مارتينو، رجحت الصحف المحلية أن هذه الأسماء هي المرشحة لتولي تدريب "راقصي التانجو".

وأضافت الصحف أن هناك أسماء أخرى مرشحة هي: مدرب ساو باولو البرازيلي، إدجاردو باوزا، ومدرب ريفر بليت، مارسيلو جاياردو.

وكشفت استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام محلية أن سيميوني وسامباولي هما الأكثر تفضيلا من قبل مواطني الأرجنتين لخلافة مارتينو.

وكان مارتينو قد أعلن أمس الثلاثاء استقالته من منصبه رسميا نظرا "للمشكلات الخطيرة التي يعاني منها الفريق الذي سيمثل البلاد في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة"، في إشارة إلى رفض أندية السماح للاعبيها الذين اختارهم مارتينو بالسفر للمشاركة في أوليمبياد ريو المقررة الشهر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات