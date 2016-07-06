تقارير - الأرجنتينيون يفضلون سامباولي أو سيميوني لخلافة مارتينو

(إفي): كشفت تقارير رياضية أرجنتينية أن هناك عدة أسماء بارزة مرشحة لخلافة جيراردو "تاتا" مارتينو في تدريب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم.

وأوضحت التقارير أن المرشحين بينهم مدربي أتليتكو مدريد الإسباني، دييجو سيميوني، وإشبيلية، خوررخي سامباولي، وتوتنام الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، ومارسيلو بييلسا الذي اقترب من تولي تدريب لاتسيو الإيطالي.

وفي ظل صمت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن عملية اختيار خليفة مارتينو، رجحت الصحف المحلية أن هذه الأسماء هي المرشحة لتولي تدريب "راقصي التانجو".

وأضافت الصحف أن هناك أسماء أخرى مرشحة هي: مدرب ساو باولو البرازيلي، إدجاردو باوزا، ومدرب ريفر بليت، مارسيلو جاياردو.

وكشفت استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام محلية أن سيميوني وسامباولي هما الأكثر تفضيلا من قبل مواطني الأرجنتين لخلافة مارتينو.

وكان مارتينو قد أعلن أمس الثلاثاء استقالته من منصبه رسميا نظرا "للمشكلات الخطيرة التي يعاني منها الفريق الذي سيمثل البلاد في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة"، في إشارة إلى رفض أندية السماح للاعبيها الذين اختارهم مارتينو بالسفر للمشاركة في أوليمبياد ريو المقررة الشهر المقبل.