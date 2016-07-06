الفنزويلي سيزار فارياس يبدي استعداده لقيادة منتخب بوليفيا

(إفي): قال المدرب الفنزويلي، سيزار فارياس، الذي يتولى حاليا مسؤولية نادي ذا سترونجست البوليفي، إنه من الفخر له قيادة منتخب بوليفيا لكرة القدم إذا ما تم طرح اسمه لخلافة المدرب المقال، خوليو سيزار بالديفييسو.

وصرح فارياس "إذا طرح اسمي كبديل، سيكون من الشرف لي والفخر أن أدافع عن ألوان بوليفيا وعلم بوليفيا وقميصها".

وأضاف إنه في تلك الحالة سيرغب أيضا في استمرار العقد الذي يربطه بنادي ذا سترونجست، حيث أن رئيس النادي، سيزار ساليناس، لن يمانع، بحسبه في توليه تلك المسؤولية الجديدة مع المنتخب.

وأشار إلى أنه لن توجد صعوبات بشأن إعداد مشترك لفريقه وللمنتخب، حيث أن العاصمة لاباز هي مقر نادي ذا سترونجست وأيضا التي تستضيف مباريات منتخب بوليفيا.

وتشير الصحافة البوليفية إلى أن هناك أسماء أخرى مرشحة إلى جانب فارياس، مدرب المنتخب الفنزويلي السابق، وهي كل من الأرجنتينيين ميجل أنخل روسو وجوستافو كوستاس لتولي قيادة منتخب كرة القدم الأول.