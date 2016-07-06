أخبار عاجلة

«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الفنزويلي سيزار فارياس يبدي استعداده لقيادة منتخب بوليفيا

Google+ Print
الفنزويلي سيزار فارياس يبدي استعداده لقيادة منتخب بوليفيا الفنزويلي سيزار فارياس يبدي استعداده لقيادة منتخب بوليفيا

(إفي): قال المدرب الفنزويلي، سيزار فارياس، الذي يتولى حاليا مسؤولية نادي ذا سترونجست البوليفي، إنه من الفخر له قيادة منتخب بوليفيا لكرة القدم إذا ما تم طرح اسمه لخلافة المدرب المقال، خوليو سيزار بالديفييسو.

وصرح فارياس "إذا طرح اسمي كبديل، سيكون من الشرف لي والفخر أن أدافع عن ألوان بوليفيا وعلم بوليفيا وقميصها".

وأضاف إنه في تلك الحالة سيرغب أيضا في استمرار العقد الذي يربطه بنادي ذا سترونجست، حيث أن رئيس النادي، سيزار ساليناس، لن يمانع، بحسبه في توليه تلك المسؤولية الجديدة مع .

وأشار إلى أنه لن توجد صعوبات بشأن إعداد مشترك لفريقه وللمنتخب، حيث أن العاصمة لاباز هي مقر نادي ذا سترونجست وأيضا التي تستضيف مباريات منتخب بوليفيا.

وتشير الصحافة البوليفية إلى أن هناك أسماء أخرى مرشحة إلى جانب فارياس، مدرب المنتخب الفنزويلي السابق، وهي كل من الأرجنتينيين ميجل أنخل روسو وجوستافو كوستاس لتولي قيادة منتخب كرة القدم الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات