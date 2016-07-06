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تحديد قيمة تذاكر كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018

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تحديد قيمة تذاكر كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 تحديد قيمة تذاكر كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018

(إفي): أُعلنت في موسكو قيمة تذاكر مباريات كأس القارات 2017 ومونديال 2018 بروسيا والتي تتراوح بين 75 و1100 دولار.

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة المحلية المنظمة بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتم خلاله الإبقاء على نفس سعر تذاكر مونديالي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

وتم تقسيم التذاكر إلى أربع فئات خصصت الرابعة منها للجماهير المحلية التي سيكون لها 100 ألف تذكرة في كأس القارات بدء من سعر 960 روبل أما بقية فئات التذاكر فتتراوح بين 70 و245 دولار.

وبالنسبة إلى كأس العالم 2018، سيكون عدد التذاكر المتوفرة 350 ألف تذكرة على الأقل من الفئة الرابعة للمقيمين في روسيا، وتبدأ تذاكرها من 1280 روبل وتصل قيمة التذاكر في النهائي حتى 7040 روبل.

أما التذاكر المتاحة لكافة الجماهير في بقية الفئات فتبدأ أسعارها من 105 دولار حتى 110 للمباراة النهائية.

وقالت الأمين العام للفيفا فاطمة سامورا التي تواجدت في موسكو في أول زيارة عمل لها للدولة المستضيفة "كنا حريصين بأن تكون أسعار التذاكر عادلة بحيث تكون البطولة متاحة لأكبر عدد ممكن من الناس. لهذه الغاية، أجرينا بحثا معمقا في السوق وقمنا بتسعير التذاكر وفق ذلك. وبالنظر إلى الفرق التي تأهلت بالفعل إلى مهرجان الأبطال، فإنها تعد بمهرجان كروي عظيم هنا في روسيا العام المقبل".

وسيبدأ بيع تذاكر كأس القارات في 8 و17 نوفمبر 2016 بمرحلة تجريبية. أما مرحلة البيع العادية فتبدأ في أول ديسمبر، قبل خمسة أيام من القرعة الرسمية في كازان.

وتأهلت ألمانيا بطلة العالم وروسيا المضيفة بالإضافة إلى تشيلي ونيوزيلندا والمكسيك وأستراليا إلى كأس القارات 2017 في روسيا. وسيتم الأسبوع القادم معرفة بطل أوروبا الذي سيلحق بتلك المنتخبات.

وسيعرف آخر المنتخبات المتأهلة لكأس القارات في فبراير المقبل عندما تنتهي بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وسيبدأ بيع تذاكر المونديال بعد كأس القارات عن طريق موقع (فيفا).

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