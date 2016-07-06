الويفا سيطبق نظام الـ24 فريقا في يورو 2020

(إفي): أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أن نظام الـ24 فريقا "نجح" وأنه سيتم الاستمرار في تطبيقه في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي ستستضيفها 13 دولة.

وقال مارتن كالين، المدير التنفيذي لـ(يورو 2016):"أعتقد أن النظام الجديد سيستمر في يورو 2020، ومازال أمامنا وقت طويل حتى 2024. وكان الكثير من الناس قلقون من إذا ما كان النظام الجديد (24 فريقا) سينجح أم لا، ولكنه نجح كما رأينا، بل أن هناك فريقين (أيسلندا وويلز) وصلا لأبعد مما كان يتخيل أي شخص".

وأوضح كالين في لقائه مع عدة وسائل إعلام أنه "راض جدا" من الناحية الإدارية عن كيفية سير الأمور "لقد عملنا بشكل جيد جدا مع السلطات الفرنسية، وخصوصا في الناحية الأمنية، ولقد أبدى الجمهور حماسة كبيرة وكانت المنتخبات راضية".

وتقام كأس أوروبا هذا العام لأول مرة في التاريخ بمشاركة 24 منتخبا بعدما أقيمت بمشاركة 16 منتخبا منذ نسخة 1996 وحتى 2012.