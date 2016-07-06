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بالصور.. أبناء الأقصر يواصلون زيارة المقابر خلال عيد الفطر المبارك

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بالصور.. أبناء الأقصر يواصلون زيارة المقابر خلال عيد الفطر المبارك بالصور.. أبناء الأقصر يواصلون زيارة المقابر خلال عيد الفطر المبارك
انطلق المئات من أبناء محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، إلى زيارة المقابر، وهى إحدى عادات وطقوس أهالى الصعيد التى مازالت مستمرة حتى الآن منذ عشرات السنين.

ويقوم زوار المقابر خلال عيد الفطر المبارك بإحضار الكحك والمخبوزات والفواكه لتوزيعها على أرواح موتاهم أمام القبور على الأطفال والكبار المتواجد بها المقابر.
>ومن جانبه قال إبراهيم أحمد على، ابن مدينة الأقصر، إن زيارة القبور عادة سنوية يقومون بها كل عيد أو مناسبة للتواجد مع ذويهم وآبائهم داخل قبورهم.

وأضاف على سيد محمود، أن زيارتهم للقبور ليست من باب إطفاء فرحة العيد، ولكن من باب زيارة الأحبة الذين سكنوا تلك القبور منذ سنوات، وأنهم مازالوا فى قلوبهم حتى فى الأعياد والمناسبات.

زيارة أهالى الأقصر للقبور (1)
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زيارة المقابر خلال احتفالات عيد الفطر بالأقصر

زيارة أهالى الأقصر للقبور (2)
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المئات من أبناء الأقصر فى زيارة للمقابر بعيد الفطر

زيارة أهالى الأقصر للقبور (3)
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طقوس الصعايد فى العيد وزيارات المقابر

زيارة أهالى الأقصر للقبور (4)
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أبناء الأقصر يزورون المقابر خلال عيد الفطر المبارك

زيارة أهالى الأقصر للقبور (5)
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عادات الأقصر بزيارة المقابر خلال عيد الفطر

زيارة أهالى الأقصر للقبور (6)
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المئات يزورون المقابر خلال احتفالات عيد الفطر المبارك


>بالصور.. الأهالى يوزعون الكحك على الأطفال احتفالا بالعيد فى الأقصر
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