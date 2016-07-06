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هنية: حماس ليست في عجلة للتفاوض فى تبادل للأسرى مع اسرائيل

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هنية: حماس ليست في عجلة للتفاوض فى تبادل للأسرى مع اسرائيل هنية: حماس ليست في عجلة للتفاوض فى تبادل للأسرى مع اسرائيل

إسماعيل هنية_أرشيفية

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن قضية الأسرى على أعلى سلم أولويات الحركة وموجودة بشكل دائم على طاولة صناع القرار داخلها. نافيًا وجود أية مفاوضات بين إسرائيل وحماس حول تبادل الأسرى .

وقال هنية خلال خطبة عيد الفطر التي ألقاها بمنطقة السرايا وسط مدينة غزة اليوم:”إن الحركة لن تبدأ أي مفاوضات حول هذه القضية، قبل أن يحترم العدو اتفاقاته السابقة، وفي مقدمتها الافراج عن كل من تم اعتقالهم من الأسرى المحررين في صفقة “وفاء الاحرار” (التبادل بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2011)”.

وبشأن تهديدات بعض الوزراء الإسرائيليين لغزة، أشار هنية إلى أن القطاع لا يخشى أي تهديدات وأن المقاومة قادرة على الدفاع عن أبناء شعبها.

ودعا هنية إلى المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني من أجل الوقوف في وجه الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات، مؤكدًا رفض حماس لإنشاء دولة في قطاع غزة . وقال :”غزة جزء من فلسطين ..لا دولة في غزة ..ولا دولة بلا غزة” .

وندد هنية بالتفجيرات الدموية في المنطقة العربية، داعيا إلى توحد الأمة وتصويب البوصلة نحو القدس والمسجد الأقصى وفلسطين من أجل تحريرها من الاحتلال.

أ.ش.أ

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