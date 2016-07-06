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بالصور..محافظ المنوفية يهنىء قوات الأمن بعيد الفطر المبارك

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جانب من زيارة معسكر الأمن

جانب من زيارة المحافظ لمعسكر الأمن

قام الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، برفقة اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، والدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية بزيارة، معسكر قوات الأمن بقويسنا، عقب صلاة عيد الفطر المبارك .

والتقى المحافظ، بقيادات المعسكر والجنود، وقدم لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وأكد على دور الشرطة في حماية الوطن وتحقيق اﻷمن واﻷمان، مشيرًا إلى أن كافة المواطنين يقدرون ويحترمون الجهود التى يبذلونها لحماية الوطن، ومؤكدا أن ستظل بلد الأمن والأمان، بفضل أبنائها المخلصين الذين يقدمون أرواحهم فداءًا لها، وأن كافة الأجهزة بالدولة، تقدر جهودهم وتقدم لهم كل الدعم، وتدرك مدى مسئوليتهم وخطورة دورهم، وأعرب عن يقينه أن مصر، بفضل قيادتها الرشيدة وجهود أبنائها، ستعبر هذه المرحلة سالمة غانمة إن شاء الله، وستظل رايتها عالية خفاقة .

ومن جانبه أعرب مدير ،من المنوفية، عن سعادته بزيارة المحافظ، مشيرًا إلى أن الزيارة تعد دعمًا لقوة المركز، وأكد أن جهاز الشرطة، لم ولن يألوا جهدًا فى حماية هذا الوطن .

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