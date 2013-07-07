إيارا.. مكالمة من زيدان تجذب خامس فتى ذهبي لريال مدريد

منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، بات الممول الأول للفريق الجديد الذي يبنيه ريال مدريد هذا الموسم تحت رعاية زين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي في الجهاز الفني للميرنجي.

5 من لاعبي المنتخب المظفر بكأس أمم أوروبا للشباب باتوا يمثلون الركيزة الأساسية للشكل الجديد لريال مدريد.

هذا الخماسي يشكله ناتشو قلب الدفاع، وموراتا صانع اللعب الرشيق، مع الثلاثي الجديد إسكو وكارباخال وأخيرا إياراميندي الشهير بـ إيارا.

ويستعد إيارا للتوقيع لريال مدريد، مع تقارير من ماركا تؤكد أن النادي الملكي سيعلن عن الصفقة رسميا يوم الخميس المقبل.

هذه الصفقة تولاها بشكل كامل زين الدين زيدان، المكلف من ريال مدريد بدراسة ملف انتقالات النادي الملكي.

ويضع صانع ساحر فرنسا الخالد عينه على الشباب الإسبان ويبدأ في جذبهم، اللاعب تلو الأخر.

زيدان من المهتمين دوما بالشباب، وقد طالب ريال مدريد عدة مرات ضم إدين أزار قبل أن يذهب الأخير إلى تشيلسي. والآن يجد زيزو الفرصة لفرض رؤيته.

في الموسم الماضي طلب من ريال مدريد ضم رافايل فاران، والآن المدافع الفرنسي من بين أفضل الأسماء التي تشغل الخطوط الخلفية في العالم.

ويأتي إيارا، بعدما زيدان كان السبب الأكبر في صفقة إسكو رغم أن تركيز ريال مدريد وقتها كان مع جاريث بيل نجم توتنام هوتسبر الإنجليزي.

ورغم اهتمام زيدان بضم بيل، إلا أنه وجه ريال مدريد لجذب إسكو، ليدخل الميرنجي السباق وينتصر على مانشستر سيتي.

مكالمات زيدان

وذكرت ماركا أن مكالمات زيدان هي العامل الذي يحسم كل الصفقات، واصفة "تخيل لاعب شاب يتلقى مكالمة من أيقونة الكرة في العالم يطالبه بالانتقال إلى أحد أكبر الأندية في العالم".

زيدان اتصل بفاران هاتفيا، وقال له: "انا زين الدين زيدان، ونرغب في أن تنضم لريال مدريد".

وكان رد فاران وقتها "كفى مزاحا.. لدي امتحانات، ارجوك لا تتصل مرة أخرى!".. طبعا قبل أن يدرك الخطأ الذي ارتكبه.

والآن يتكرر السيناريو بالنسبة لإيارا، الذي جاء كخيار لريال مدريد بعد الكثير من الأسماء المطروحة لدعم الوسط من خارج إسبانيا كعادة الميرنجي في السابق.

إيارا تلقى مكالمة من زيدان، وهي ما حسمت قراراه، ثم بدأ ريال مدريد في التفاوض مع النادي لتقسيط الشرط الجزائي الخاص باللاعب والذي يبلغ 30 مليون يورو.

الآن ريال مدريد يمتلك مستقبل الكرة الإسبانية، ويتبقى على كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق منحهم الفرصة بحسب تقرير صحيفة ماركا.