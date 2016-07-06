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كارتر يتابع تداعيات الهجمات الوحشية الأخيرة على تركيا والعراق والسعودية

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كارتر يتابع تداعيات الهجمات الوحشية الأخيرة على تركيا والعراق والسعودية كارتر يتابع تداعيات الهجمات الوحشية الأخيرة على تركيا والعراق والسعودية
صرح بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن وزير الدفاع آشتون كارتر يتابع حاليا تداعيات التفجيرات الوحشية التى وقعت خلال الأيام الأخيرة فى تركيا وبنجلاديش والعراق والمملكة العربية . مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم تحديد المسئول عن تنفيذ هذه الهجمات فى جميع الحالات غير أن التكهنات تتركز على تنظيم "داعش".

وقال كوك، فى تصريحات صحفية، أن هذه الأحداث المأساوية تبرز مرة أخرى أهمية تسريع وتيرة الحملة الموجهة ضد تنظيم "داعش" للقضاء عليه فى العراق وسوريا والحد من قدراته على تنفيذ هجمات فى أماكن أخرى من العالم والعمل على الحد من انتشار فكره الكريه.

وأضاف أن الهجمات تأتى فى وقت تحرز فيه جهود الحملة الموجهة ضد التنظيم الإرهابى تقدما من حيث استرداد مدن رئيسية.. مشيرا إلى تحرير مدينة الفلوجة بالعراق والتى كانت تساهم فى سيطرة "داعش" على أجزاء كبيرة من غرب العراق، بينما أصبحت أفرع التنظيم فى ليبيا وأفغانستان وشرق أفريقيا تواجه مزيدا من الضغوط.

غير أن المسئول الأمريكى أقر بأنه يتعين بذل مزيد من الجهود فى ضوء الأحداث المأساوية التى وقعت مؤخراً فى عدد من دول العالم.

وقال إنه من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكى مع نظرائه فى الدول الأعضاء بالتحالف الدولى لمحاربة "داعش" فى واشنطن أواخر الشهر الحالى لتقييم ما تم إحرازه من تقدم فى التصدى للتنظيم الإرهابى وسبل تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة.
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مصر 365

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