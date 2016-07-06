أخبار السعودية..قاضى قضاة فلسطين يدين التفجيرات الإرهابية فى السعودية

أدان قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش الهجمات الارهابية التى وقعت فى مدينة جدة ومحافظة القطيف ومحيط المسجد النبوى الشريف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدت إلى استشهاد 4 من رجال الأمن وإصابة خمسة آخرين.

وقال الهباش- فى خطبة عيد الفطر بمسجد التشريفات بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله فى حضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء رامى الحمد الله- أن فرحة عيد الفطر السعيد يشعر بها المؤمن، الذى صبر وصام والتزم بأوامر ربه، وذلك بالرغم من كل المآسى التى مرت وتمر بنا كشعب فلسطينى، أو كشعوب عربية أو إسلامية.

وأضاف "أن الإرهاب والاحتلال هما وجهان لعملة واحدة"، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى الدول العربية والإسلامية، والتى كان آخرها العمل الارهابى ضد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عمل برئ منه كل الأديان .

وأكد الهباش، "أن من يحاول الاعتداء على حرمة مسجد رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، إنما يعتدى على كافة المسلمين، مجددًا إدانة القيادة الفلسطينية لكل هذه الأعمال الإرهابية التى تحاول تشويه ديننا الحنيف.

وأشار إلى "أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الاخطار المحدقة بأمتنا العربية والإسلامية، هو الوحدة والاتحاد والوقوف صفًا واحدًا ضد كل الاعمال التى تحاول النيل منا، ومن أمننا، ووحدتنا".

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