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أسامة الأزهري في خطبة العيد: الإرهاب سيزول على أيدي المخلصين من أبناء مصر

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أسامة الأزهري في خطبة العيد: الإرهاب سيزول على أيدي المخلصين من أبناء مصر أسامة الأزهري في خطبة العيد: الإرهاب سيزول على أيدي المخلصين من أبناء مصر

الشيخ أسامة الأزهري_أرشيفية

شدد الدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس الاستشاري للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية على أن الإرهاب سيزول على أيدي الأمناء المخلصين من أبناء .

وقال الأزهري – خلال خطبة عيد الفطر من مسجد محمد كريم بمحافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح – إن الإرهاب بإذن الله تعالى سيزول وسيفكك فكره أمام أنوار الوحي التي تسري إلى البشرية كلها على يد الأمناء المخلصين من أبناء هذا الوطن.

وأشار الأزهري إلى أن أرض مصر الطاهرة في يوم عيد الفطر المبارك ستشهد إن شاء الله فجرا جديدا وأملا عظيما ليتم الله واسع فضله على أرض مصر لترجع منبرا للعلم ومنارة للفكر وبناء العقول وتعود صانعة للمعرفة ناشرة للنور في العالم كله وهذا قدر مصر وهذا دور مصر ولن نتخلى عن أن ينطلق هذا الفجر من أرض مصر.

وأضاف أن الله أمر بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والسرح الجميل ووصف الجمال هنا في أمور الطبع ثم ينتقل الجمال من الطبع إلى الفكر فالدين يرفض الإرهاب وبث الرعب وغيرها.

ودعا الأزهري في ختام خطبته أن يحفظ الله عز وجل مصر وينزل السكينة عليها ويفتح لها بركات السماء وأن يقسم من يريد بها سوء, وأن يجعلها أنفع الأمم ويجعل أيامها كلها أعياد.

أ.ش.أ

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