الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق درب السندادية الأثرى قبل امتداده

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق هائل نشب بأحد المنازل بدرب السندادية الأثرى بمدينة الخارجة، حيث امتدت النيران إلى الحوارى القديمة على مساحة 100 متر.

واستطاعت القوات من تطويق النيران قبل امتدادها إلى باقى المنازل الأثرية وتدميرها، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر فى الأرواح إو إصابات وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق .

وتلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة، إخطارا يفيد بنشوب حريق كبير وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة درب السندادية الأثرى، حيث امتدت النيران إلى أحد المنازل القديمة واستمرت فى التوغل حتى تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليها رغم خطورة تلك المنطقة التى تم إدراجها ضمن خريطة التطوير الحضارى بالمحافظة، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الاطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة علية دون خسائر فى الارواح وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

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