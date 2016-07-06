أخبار عاجلة

«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان: مدة الحبس الاحتياطى تشكل عبئًا على الحكومة

Google+ Print
وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان: مدة الحبس الاحتياطى تشكل عبئًا على الحكومة وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان: مدة الحبس الاحتياطى تشكل عبئًا على الحكومة
أكد النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لدراسة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مدة الحبس الاحتياطى تشكل عبئًا على .

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ترى أن مدة الحبس الاحتياطى تكون ما بين 15 يومًا و60 يومًا بحد أقصى، موضحًا أن اللجنة ترى أن مدة الحبس الاحتياطى تكون للتقاضى وليست عقوبة.

وأشار إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام سيخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى يقرها الدستور.


>- تقرير "القومى لحقوق الإنسان" أمام البرلمان.. إعادة النظر فى الحبس الاحتياطى وعقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء.. والمطالبة بإنهاء المعاناة بسبب غياب العدالة الناجزة.. وتعزيز ضمانات وحقوق المتهمين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان