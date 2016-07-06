وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان: مدة الحبس الاحتياطى تشكل عبئًا على الحكومة

أكد النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لدراسة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مدة الحبس الاحتياطى تشكل عبئًا على الحكومة

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ترى أن مدة الحبس الاحتياطى تكون ما بين 15 يومًا و60 يومًا بحد أقصى، موضحًا أن اللجنة ترى أن مدة الحبس الاحتياطى تكون للتقاضى وليست عقوبة.

وأشار إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام سيخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى يقرها الدستور.

- تقرير "القومى لحقوق الإنسان" أمام البرلمان.. إعادة النظر فى الحبس الاحتياطى وعقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء.. والمطالبة بإنهاء المعاناة بسبب غياب العدالة الناجزة.. وتعزيز ضمانات وحقوق المتهمين