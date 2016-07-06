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سامحونى الدنيا بقت وحشة.. رسالة سودانى قبل انتحاره أول أيام العيد بعين شمس

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سامحونى الدنيا بقت وحشة.. رسالة سودانى قبل انتحاره أول أيام العيد بعين شمس سامحونى الدنيا بقت وحشة.. رسالة سودانى قبل انتحاره أول أيام العيد بعين شمس
أنهى سودانى حياته صباح أول أيام عيد الفطر وانتحر من الطابق التاسع بشقته بمنطقة عين شمس تاركا جواب به رسالة تفيد بانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة، حرر محضرا بالواقعة وتولت نيابة عين شمس التحقيق.

تلقى المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس إخطارا بسقوط سودانى من الطابق التاسع من شرفة شقته، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أنه فى العقد الثالث من عمرة سودانى الجنسية استغل وجوده بمفرده فى الشقة وانتحر بالقفز من شرفة الشقة وبمعاينة شقته عثر بداخلها على رسالة بخط يد المنتحر وكتب بها "سامحونى الدنيا بقت وحشة ومش عارف أعيش فيها عشان كده قررت انتحر".

وبسؤال أسرته أفادته بأنه كان يعانى من حالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة واستبعدوا وجود شبهة جنائية فى الحادث حيث أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار أمجد المنوفى بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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