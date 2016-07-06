أسعار الذهب تواصل اشتعالها بالأسواق.. وعيار 21 يسجل رقم قياسي غير مسبوق للمرة الأولى

واصلت أسعار الذهب اشتعالها بالأسواق اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الركود تضرب الأسواق، فقد سجل عيار 18 مبلغ 344 جنيه، أما عيار 21 الأكثر شيوعاً، فقد سجل 400 جنيه، وبالنسبة لعيار 24، فقد تخطى الـ457 جنيه، في حين سجل سعر الجنيه الذهب، مبلغ 3200 جنيه.

كانت أسعار الذهب، قد سجلت ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوقاً الأيام الماضية، تأثراً بعد قرار بريطانيا من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مما جعل الذهب ملاذاً آمناً للكثيرين، حيث سجل سعر الجرام عيار 18 وصل إلى 355 جنيه، وعيار 24 وصل إلى 470 جنيه، أما عيار 21 الأكثر انتشارا فقد سجل 410 جنيه للجرام، وهو السعر الأعلى للمرة الأولى.

هذا ويشهد أسوق الذهب حالة من الركود، بسبب الارتفاعات القياسية في الأسعار، مما دفع المواطنين عن عملية الشراء، بالرغم من اقتراب فترة عيد الفطر، حيث كان من المفروض زيادة نشاط حركة الشراء.

هذا وقد أرجعت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الارتفاع المستمر خلال الفترة الماضية لسعر الذهب في السوق المصرية، إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، بالإضافة لارتفاع سعر الذهب عالميا، حيث ينخفض السعر المحلي عن العالمي بمقدار 25 جنيه، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

شبكةعيونالإخبارية

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