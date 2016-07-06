أسوأ 3 أطعمة تبدأ بها يومك.. أبرزها الكرواسون و"الكورن فليكس"

الإفطار هو أهم وجبة فى اليوم للناس من جميع الأعمار، وترتبط وجبة الإفطار الصحية بفوائد كثيرة، بما فى ذلك السيطرة على الوزن، وتحسين الأداء، والتمثيل الغذائى الجيد والتركيز بشكل أفضل.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2006 ونشرت فى دورية صحة المراهقين أن تخطى وجبة الإفطار للمراهقين وصغار السن، يرتبط بزيادة الوزن لاحقًا.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Top10Home Remedies”، عن أن تناول وجبة إفطار غير صحية سيئة مثل تخطيها، لذلك يجب إيلاء الاهتمام لتناول الطعام الصحى دائمًا.

>وهنا 3 أسوأ أطعمة إفطار يمكن أن تبدأ بها يومك، وتشمل:

1- الكورن فليكس

>تعتبر الحبوب من أطعمة الإفطار المثالية، ولكن تحتاج إلى اختيار الأفضل منها، لأن السوق تم إغراقه بالحبوب السكرية ذات النكهات الصناعية، التى هى ليست صحية للجسم حيث يحول الجسم السعرات الحرارية والسكر الزائد بها إلى دهون، ما يزيد من خطر السمنة.

وعلاوة على ذلك، السكر يسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم، ما يجعلك جائعًا مرة أخرى، وتبدأ بالحنين إلى المزيد من الأطعمة غير الصحية، الحلوة والدهنية، بالاضافة إلى ذلك، الأصباغ الغذائية المستخدمة فى الحبوب الملونة ليست صحية.

2- عصير الفاكهة

>عصير الفاكهة الأساسية بند آخر من وجبة الإفطار، لكن المشكلة تكمن مع عصائر الفواكه المجهزة، والتى تحتوى على السكريات والمواد الحافظة المضافة، بالإضافة إلى ذلك، عصائر الفواكه المجهزة غالبًا ما تكون منخفضة فى القيمة الغذائية، التى تفتقر إلى الألياف الصحية، والأنزيمات والمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات.

فى الواقع للحصول على أكبر قدر من الفائدة الصحية من الفواكه، فمن المستحسن أن تختار الفاكهة بكاملها بدلاً من عصير الفاكهة، حيث إن محتوى الألياف الموجود بها يمكن أن تساعد فى تهدئة آلام الجوع حتى وقت الغداء.

3- الدونات أو الكورواسون

>الكعك هى واحدة من أسوأ أطعمة الإفطار، حيث إن المعجنات المقلية مليئة السكر والطحين الأبيض والدهون غير المشبعة، فإن المحتوى العالى من السكر يرفع مستوى السكر فى الدم ويمكن أن يؤدى إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.

وبدلاً من هذه المواد السكرية، كوب من الحليب العادى هو أفضل طريقة لبدء يومك.

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