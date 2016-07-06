ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارت بالقليوبية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى أنة تم تحديد تشكيل عصابى تخصص فى وقائع سرقات السيارات من الطرق العامة وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

وبعرض المعلومات على اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العامة كلف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بسرعة تشكيل فريق بحث يضم ضباط قطاع الأمن العام المباحث الجنائية وبرئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية وإعاده فحص مكان الواقعة والمشتبه فيهم والتحرى عن المسجلين.

ونجح فريق البحث الجنائى برئاسة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة من التوصل إلى الجناه وهم "هيثم ا."، "أحمد ا." ،"عبدالحميد احمد " 26 سنة، "وائل سعيد "38 سنة سائق ، "تامر محمد " 39 سنة سائق وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين جميعا بأكمنة أعدت لذلك وبحوزتهم 2 سلاح نارى بندقية آلية و100 طلقة من ذات العيار، و 4 خزينة خاصة بالأسلحة المضبوطة ، و3 قناع ماسك.

وجار تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى ، تحرر عن تلك الإجراءات محضرا وجار العرض علي النيابة العامة.