سعر الدولار اليوم الأربعاء 6/7/2016 في السوق السوداء في مصر العملة الأمريكية تسجل 10.95 جنيه سعر البيع

سعر الدولار اليوم، سجل الدولار الأمريكي تراجعا حادا مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، أمس الثلاثاء، في أول هبوط منذ بداية شهر رمضان، فاقدا أكثر من 20 قرشا خلال اليومين الماضيين، ليسجل 10.90 جنيه للشراء، و10.95 جنيها للبيع .

سعر الدولار اليوم الأربعاء 6/7/2016

وعلى مستوى التعاملات الرسمية بالبنوك سجل السعر الرسمي لصرف الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية “الجنيه”، استقرارا وثباتا عند مستوى 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري .

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وقال مصدر مصرفي، إن التوقعات كانت تشير إلى تراجع الدولار أمام العملة المحلية “الجنيه المصري” في السوق السوداء، ليسجل الدولار مع بداية الأسبوع الجاري،ارتفاعا جديدا وصل إلى 8 قروش مقارنة بسعره في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن عودة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كان نتيجة المضاربات القوية التي تشهدها سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة، والتي فشلت معها جميع إجراءات البنك المركزي للحد من سقف المضاربة على الدولار والقضاء على ظاهرة تداول العملة الصعبة خارج الإطار الرسمي .

وكان البنك المركزي المصري، قد اتخذ العديد من الإجراءات للقضاء على السوق الموازية للعملة، والحد من سقف المضاربة لضبط سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، إلا أن تلاعب تجار العملة الصعبة وأصحاب بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، أفشل جميع محاولات المركزي للتخفيف من أزمة الدولار التي تشهدها مصر منذ أزيد من عامين .

شبكةعيونالإخبارية

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