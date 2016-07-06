محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر زعبيل بدبي صباح اليوم جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد الذين قدموا لسموه أجمل التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة المباركة.. متمنين لسموه دوام الصحة والعافية ولدولتنا الحبيبة اضطراد التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.

فقد تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي التهاني بالعيد السعيد من جموع المواطنين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والوزراء ومختلف فاعليات المجتمع شملت الجاليات العربية والاسلامية والاجنبية المقيمة على أرض دولتنا الطيبة.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من كل من كبار ضباط شرطة دبي يتقدمهم القائد العام وكبار ضباط قواتنا المسلحة الباسلة وكبار ضباط الادارة العامة للدفاع المدني في دبي يتقدمهم القائد العام وكبار ضباط الادارة العام للاقامة وشؤون الاجانب في دبي يتقدمهم مديرها العام ..وقد تبادل سموه معهم التهاني بهذه المناسبة المجيدة.. داعين الخالق تبارك وتعالى أن يديم على بلادنا نعمة الاستقرار والتلاحم الوطني بين القيادة والشعب وأن يحفظ دولتنا وشعبنا من كل خطب مكروه.

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