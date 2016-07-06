السعادة فى الأعياد تحميك من أمراض القلب.. افرح على قد ما تقدر

لم تكن كلمات أغنية العيد فرحة هى مجرد أغنية لإسعاد الجميع، ولكن كشفت الدراسات الطبية عن أن هناك معادلة ناجحة لها علاقة بالسعادة والحماية من الإصابة بأمراض القلب، وهو ما جعل العلماء يؤكدون أن الاحتفال بالعيد والسعادة به يحمى من أخطر أمراض القلب.

ويوضح الدكتور مجدى بدران زميل معهد الطفولة جامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية لحساسية والمناعة المعادلة الطبية قائلاً: "كشفت الدراسات التى أجريت مؤخرًا أن السعادة مع القناعة والتفاؤل يقلل من الإصابة بأمراض القلب، وكل أركان العيد تؤكد ما وصل له العلماء خلال هذه الدراسة حيث إن الاستيقاظ الصباح الباكر بشرط المحافظة على نمط نوم صحى مبكر فى الظلام والاستيقاظ والتواجد فى الأماكن المفتوحة، كساحات الصلاة، يجعل الفرد يشعر بالراحة وتمتلئ الرئة بالأكسجين وهو ما يعود على الفرد بالسعادة".

وأضاف: "أما الصلاة والسجود فتخلص الجسم من الطاقات السلبية وهو ما يكسبه الاسترخاء ويقلل من التوتر وهو ما يزيد من نشاط جهاز المناعة، ويمكن إضافة الرضا بالنفس كأول خطوة للثقة بالنفس والتمتع بالقناعة بوابة السعادة حيث إن الأشخاص شديدى الثقة بأنفسهم أكثر مناعة ومقاومة للفيروسات، وكل هذه العوامل تعمل على حماية الفرد من الإصابة بأمراض القلب فى جميع الأعمار، ويمكن تحقيق هذه المعادلة طوال أيام السنة للوصول للهدف الذى نرغب فيه".

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