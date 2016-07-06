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دفاع جمال صابر عضو حازمون: انتحار الشاهد بقضية موكلى بتهمة حيازة أسلحة

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دفاع جمال صابر عضو حازمون: انتحار الشاهد بقضية موكلى بتهمة حيازة أسلحة دفاع جمال صابر عضو حازمون: انتحار الشاهد بقضية موكلى بتهمة حيازة أسلحة
قال أشرف كمال، دفاع جمال صابر عضو حركة حازمون ونجليه، فى قضية اتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخيرة، إن الشاهد الثانى فى القضية انتحر منذ أيام بإطلاق النار على نفسه.

وأضاف "كمال"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه متمسك وباقى أعضاء فريق الدفاع بسماع جميع أقوال الشهود، وفى مقدمتهم رئيس مباحث روض الفرج إبان الأحداث.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لجمال صابر ونجليه تهمة حيازة سلاح نارى عبارة عن طبنجة وبندقية آلية وفرد خرطوش.


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