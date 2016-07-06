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مصرع عجوز تحت عجلات قطار فى الإسماعيلية

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مصرع عجوز تحت عجلات قطار فى الإسماعيلية مصرع عجوز تحت عجلات قطار فى الإسماعيلية
لقى عجوز مصرعه بعد اصطدامه بقطار أثناء توجهه لصلاة العيد وعبوره مزلقان شارع الجعيص بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد على صديق مدير النجدة يفيد بمصرع عبد المجيد دسوقى عبد المنعم 60 سنة بالمعاش نتيجة اصطدامه بأحد القطارات أثناء عبوره مزلقان الجعيص بالمحطة الجديدة لتأدية صلاه عيد الفطر المبارك.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء قيام المتوفى بالتوجه لصلاة العيد صدمه أحد القطارات ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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