ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في أول أيام العيد ..ووصول جرام عيار 21 لرقم قياسي جديد

أكد مصدر بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية اليوم على ارتفاع سعر جرام الذهب في السوق المصرية، و أرجع السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب الى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية.

و أشار المصدر لأحد المواقع الإخبارية المصرية، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً في البورصة العالمية، وأوضح المصدر أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 354جنيه، أما جرام الذهب عيار 21 سجل409 جنيها، كما قفز سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 469 جنيها.

واكد المصدر على أن الفرصة ما زالت أمام المواطنين لشراء الذهب، و خاصة أن الذهب سوف يشهد ارتفاعاً خلال الأيام القادمة، و ذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي تخطى حاجز 11 جنيه .

وقال بعض الخبراء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في إضعاف عملة اليورو، وأدي ذلك الى ارتفاع سعر الدولار، مما جعل بعض المستثمرين باللجوء إلى شراء الذهب لأنه أكثر أماناً في الوقت الحالي، والاستثمار به من خلال البورصة.

شبكةعيونالإخبارية

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