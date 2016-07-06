مؤيدو مبارك يهنئونه بالعيد.. ومصادر:أسرته تشاركه الاحتفال بالمستشفى العسكرى

أرسل مؤيدو الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، برقيات تهنئة له بمستشفى المعادى العسكرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكتبوا فى البرقيات "عيدكم مبارك" و"عيد سعيد" .

وأكدت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق، أن مبارك سيحتفل بأول أيام عيد الفطر مع أسرته داخل مستشفى المعادى العسكرى.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن زوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وزوجتهما هايدى وخديجة وأبناؤهما، سيتوجهون إلى مستشفى المعادي للاحتفال معه وتهنئته بعيد الفطر والاطمئنان على صحته.

وكشفت المصادر، عن أن زوجة الرئيس الأسبق لا تفارقه فى المستشفى فهى من تتولى رعايته بشكل مستمر وترافقه فى غرفته بالمستشفى، فيما استقبل مبارك التهانى من بعض مؤيديه وفنانين ولاعبى كرة بمناسبة عيد الفطر.

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