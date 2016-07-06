عبد المنعم الشحات بخطبة العيد: التطرف والتشيع وراء تفجيرات المدينة المنورة

أدان الشيخ عبد المنعم الشحات، القيادى السلفى والمتحدث باسم الدعوة السلفية، حادث تفجير المدينة المنورة الإرهابى، مؤكداً أن سبب انتشار تلك العمليات هى الأفكار المتطرفة والتشيع واستخدام السلاح.

وأضاف "الشحات"، خلال خطبة عيد الفطر بمسجد عمار بن ياسر بالإسكندرية، أنه يجب مواجهة الأفكار المتطرفة والتشيع لمنع الإرهاب الذى تخلل المجتمعات الإسلامية، ووصل إلى المدينة المنورة ويدمر ويسىء للمسلمين أجمعين.

وطالب "الشحات" المصلين بالخروج من شهر رمضان بدروس مستفادة والالتزام بتعاليم الدين الإسلامى وسنة رسوله والالتزام بالأخلاق والقيم والفضائل الإسلامية الحميدة.



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المصليين يستعدون لأداء صلاة عيد الفطر المبارك



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مصلى يشكر على نعمة إكمال صيامه



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المصليين فى التكربية الأولى من الركعة الأولى فى صلاة عيد الفطر المبارك



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مشهد آخر للمصليين فى التكربية الأولى من الركعة الأولى فى صلاة عيد الفطر المبارك



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المصليين يستمعون للقرآن الكريم



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المصليين يقومون بتلاوة القرآن



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طفل يرتدى غطرة السعودية أثناء صلاة العيد



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المصليين يركعون فى الركعة الأولى من صلاة عيد الفطر المبارك



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مشهد آخر للمصليين يركعون فى الركعة الأولى من صلاة عيد الفطر المبارك



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مصلى يقوم بالدعاء لله عز وجل



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المصليين يسجدون لله فى الركعة الاولى من صلاة عيد الفطر المبارك



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طفل يصلى بجانب والده بصلاة عيد الفطر المبارك



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بكاء طفلة اثناء سجود والدها بصلاة عيد الفطر المبارك



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الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف يؤم المصليين فى صلاة عيد الفطر المبارك



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طفل يشارك والده صلاة عيد الفطر المبارك



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طفلة تقف اثناء سجود والدها بصلاة عيد الفطر المبارك



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الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف يخطب فى المصليين



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النائب كمال أحمد يستمع لخطبة الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف



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الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف يخطب فى المصليين



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الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف يخطب فى المصليين



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أطفال يلعبون بالبلون بعد صلاة عيد الفطر المبارك بساحة جامع المرسى أبو العباس



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خروج المصليين بعد إداء صلاة عيد الفطر المبارك من جامع المرسى أبو العباس



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خروج المصليات من مصلى السيدات بعد إداء صلاة عيد الفطر المبارك



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أب يقوم بشراء البلونات لأولاده



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بعض من المصليات بلتقطون " سلفى " بعد اداء صلاة عيد الفطر المبارك

وكيل أوقاف الإسكندرية يلقى خطبة عيد الفطر بمسجد المرسى أبو العباس

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