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عبد المنعم الشحات بخطبة العيد: التطرف والتشيع وراء تفجيرات المدينة المنورة

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عبد المنعم الشحات بخطبة العيد: التطرف والتشيع وراء تفجيرات المدينة المنورة عبد المنعم الشحات بخطبة العيد: التطرف والتشيع وراء تفجيرات المدينة المنورة
أدان الشيخ عبد المنعم الشحات، القيادى السلفى والمتحدث باسم الدعوة السلفية، حادث تفجير المدينة المنورة الإرهابى، مؤكداً أن سبب انتشار تلك العمليات هى الأفكار المتطرفة والتشيع واستخدام السلاح.

وأضاف "الشحات"، خلال خطبة عيد الفطر بمسجد عمار بن ياسر بالإسكندرية، أنه يجب مواجهة الأفكار المتطرفة والتشيع لمنع الإرهاب الذى تخلل المجتمعات الإسلامية، ووصل إلى المدينة المنورة ويدمر ويسىء للمسلمين أجمعين.

وطالب "الشحات" المصلين بالخروج من شهر رمضان بدروس مستفادة والالتزام بتعاليم الدين الإسلامى وسنة رسوله والالتزام بالأخلاق والقيم والفضائل الإسلامية الحميدة.

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (1)
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المصليين يستعدون لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (2)
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مصلى يشكر على نعمة إكمال صيامه

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (3)
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المصليين فى التكربية الأولى من الركعة الأولى فى صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (4)
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مشهد آخر للمصليين فى التكربية الأولى من الركعة الأولى فى صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (5)
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المصليين يستمعون للقرآن الكريم

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (6)
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المصليين يقومون بتلاوة القرآن

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (7)
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طفل يرتدى غطرة أثناء صلاة العيد

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (8)
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المصليين يركعون فى الركعة الأولى من صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (9)
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مشهد آخر للمصليين يركعون فى الركعة الأولى من صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (10)
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مصلى يقوم بالدعاء لله عز وجل

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (11)
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المصليين يسجدون لله فى الركعة الاولى من صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (12)
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طفل يصلى بجانب والده بصلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (13)
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بكاء طفلة اثناء سجود والدها بصلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (14)
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الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف يؤم المصليين فى صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (15)
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طفل يشارك والده صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (16)
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طفلة تقف اثناء سجود والدها بصلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (17)
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الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف يخطب فى المصليين

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (18)
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النائب كمال أحمد يستمع لخطبة الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (19)
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الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف يخطب فى المصليين

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (20)
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الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف يخطب فى المصليين

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (21)
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أطفال يلعبون بالبلون بعد صلاة عيد الفطر المبارك بساحة جامع المرسى أبو العباس

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (22)
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خروج المصليين بعد إداء صلاة عيد الفطر المبارك من جامع المرسى أبو العباس

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (23)
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خروج المصليات من مصلى السيدات بعد إداء صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (24)
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أب يقوم بشراء البلونات لأولاده

صلاة العيد بالاسكندرية - مسجد المرسى ابو العباس (25)
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بعض من المصليات بلتقطون " سلفى " بعد اداء صلاة عيد الفطر المبارك


>وكيل أوقاف الإسكندرية يلقى خطبة عيد الفطر بمسجد المرسى أبو العباس
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