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القبض على 30 إخوانياً نظموا ساحات مخالفة لصلاة العيد فى الإسكندرية

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القبض على 30 إخوانياً نظموا ساحات مخالفة لصلاة العيد فى الإسكندرية القبض على 30 إخوانياً نظموا ساحات مخالفة لصلاة العيد فى الإسكندرية
ألقت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على 30 إخوانيا حاولوا إقامة ساحات لصلاة العيد بدون تصريح من وزارة الأوقاف.

ففى منطقة العوايد والبكاتوشى، التابعة لدائرة قسم شرطة المنتزه أول برئاسة الرائد أحمد مليس، تم القبض على 30 شخصا، رفضوا إزالة شادر الصلاة غير المصرح به، وكذلك فى مناطق أبو سليمان التابع لدائرة الرمل ثان.

اخوان، ساحات مخالفة، صلاة العيد ،الإسكندرية (1)
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تجمهر بعض المواطنين بعد القبض على 30 إخوانيا

اخوان، ساحات مخالفة، صلاة العيد ،الإسكندرية (2)
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عربات الشرطة بعد القبض على المخالفين

اخوان، ساحات مخالفة، صلاة العيد ،الإسكندرية (3)
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عربات الشرطة فى طريقها لفض الساحة المخالفة

اخوان، ساحات مخالفة، صلاة العيد ،الإسكندرية (4)
>

تجمهر بعض المواطنين


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