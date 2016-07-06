القبض على 30 إخوانياً نظموا ساحات مخالفة لصلاة العيد فى الإسكندرية

ألقت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على 30 إخوانيا حاولوا إقامة ساحات لصلاة العيد بدون تصريح من وزارة الأوقاف.

ففى منطقة العوايد والبكاتوشى، التابعة لدائرة قسم شرطة المنتزه أول برئاسة الرائد أحمد مليس، تم القبض على 30 شخصا، رفضوا إزالة شادر الصلاة غير المصرح به، وكذلك فى مناطق أبو سليمان التابع لدائرة الرمل ثان.



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تجمهر بعض المواطنين بعد القبض على 30 إخوانيا



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عربات الشرطة بعد القبض على المخالفين



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عربات الشرطة فى طريقها لفض الساحة المخالفة



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تجمهر بعض المواطنين

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