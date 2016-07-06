ضبط 21 متهما بالتعدى على مأمور مركز شبين القناطر خلال فضهم مشاجرة بين الأهالى

تمكنت قوات أمن القليوبية من ضبط 21 متهماً بالتعدى على مأمور مركز شبين القناطر وقوات الأمن وإحداث إصاباتهم، خلال فض مشاجرة بين شخصين مستقلين دراجة نارية وبعض أهالى القرية، بسبب قيادتهم الدراجة النارية برعونة، تم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى أنه تبلغ لمركز شبين القناطر بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية كفر سندوه – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام كل من: "أحمد سعيد " 20 سنة سائق ومقيم المريج – دائرة المركز، و"هانى عادل " ومقيم ذات الناحية ( هارب ) بالتوجه لقرية كفر سندوه – دائرة المركز لاصطحاب شقيقه الأول "بسمو سعيد "من منزل شقيقتها، مستقلين دراجة نارية حدثت مشادة كلامية بينهما وبعض أهالى القرية، بسبب قيادتهم الدراجة النارية برعونة قاما على إثرها بالاستعانة بكل من "عبد الباقى سعيد" شقيق الأول " 21 سنة مجند بالقوات المسلحه بالجيش الثالث الميدانى ومقيم المريج – دائرة المركز.

و"محمود محمد" 20 سنة مجند بقوات أمن الإسكندرية ومقيم بذات الناحية، و"وليد خالد "19 سنة نجار مسلح ومقيم ذات الناحيه حيث قام الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابة "فاطمة محمد " 70 سنة ربه منزل ومقيمه كفر سندوه دائرة المركز برش خرطوش بالوجه أدى لتهتك بالوجه والفك، والتى تصادف وجودها عرضا بمكان المشاجرة وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعى للعلاج على اثر ذلك تجمع عدد 150 شخصا من أهالى القرية محاولين الفتك بهم ففروا هاربين لمنزل "سعيد محمود " 50 سنة مزارع ومقيم ذات الناحية، محاولين الاحتماء من الأهالى.

انتقل على الفور العقيد فوزى عبد ربه مأمور المركز والمقدم محمد سعيد رئيس مباحث المركز وضباط المباحث، إلا أن الأهالى تصدت لهم وألقت عليهم الحجارة محاولين منعهم من اصطحاب المتهمين مما نتج عنه إصابة العقيد "فوزى عبد ربه " مأمور المركز بجرح قطعى أسفل العين اليسرى، وكسر بالأنف وإصابة المجند "محمود حسن" من قوه إدارة قوات الأمن بالمديرية بجرح قطعى أسفل العين اليسرى وتم نقلهما لمستشفى الشرطه بالعجوزة للعلاج، كما نتج عن ذلك تهشم زجاج 5 السيارات تابعة لقوات الأمن.

وعلى الفور تم الدفع بقوات فض من إدارة قوات الأمن بالمديريه تحت إشراف اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية لامن القليوبية، واللواء على فرحات نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب واللواء بلال لبيب مساعد المدير لشئون الأمن.

وانتقل اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث وحدات مراكز وأقسام الخانكة وشبين القناطر وقيادات المديرية وعدد 4 مدرعات، حيث تم التعامل بالغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالى وتم السيطرة على الموقف واصطحاب المتهمين وضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعه عبارة عن فرد خرطوش وضبط القائمين بالتعدى على القوات كل من "محمد نزيه محمد أحمد 29 سنة امين مخزن ومقيم كفر سندوه – دائرة المركز، ومحمد محمود محمد مرعى 54سنة مدنى ومقيم ذات الناحية، ومحمد السيد عبد الستار صابر 36سنة عامل ومقيم ذات الناحية.

ومحمد عبد الرحمن سيد إبراهيم 19 سنة طالب ومقيم ذات الناحيه، ومحمود إبراهيم عبد المعطى عامر 39 سنة عامل ومقيم ذات الناحيه، وفرج السيد عيد السيد صابر 22 سنة طالب ومقيم ذات الناحية، ومحمود فارس هاشم محمد 27 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، وأكرم بلال أحمد محمود 27 سنة سائق ومقيم ذات الناحية، وأشرف فارس هاشم محمد 34 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، وإبراهيم جمال رزق محمد 19 سنة عامل ومقيم ذات الناحيه، و"محمد فوزى نجيب عيد 26 سنة عامل ومقيم ذات الناحية.

وأحمد إبراهيم أحمد بيومى 19سنة طالب ومقيم ذات الناحيه، محمد حسن أحمد محمود 19 سنة ومقيم ذات الناحيه، محمد صابر محمد دسوقى 34سنة عامل ومقيم ذات الناحية، شحات رضا شحات إسماعيل 28 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، وأحمد محمد محمد سعيد 22 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، ومحمود محمد محمود برعى 26 سنة رقيب بالقوات الجويه ومقيم ذات الناحية، طه محمود محمد العزالى 22 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، وعبد المؤمن رضا شحات إسماعيل 22 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، محمد فتحى محمد حسين 28سنة عامل ومقيم ذات الناحيه ،و احمد فتحى محمد محمد 25 سنة عامل ومقيم ذات الناحيه، تم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالقرية برئاسة نائب مدير الأمن، تم إخطار الشرطة العسكرية بالواقعة فى حينه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 17468 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2016م وجار العرض على النيابة.