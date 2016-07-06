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بالفيديو.. السوايسة يؤدون صلاة العيد بـ45 ساحة والمحافظ ومدير الأمن يصلون بالغريب

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بالفيديو.. السوايسة يؤدون صلاة العيد بـ45 ساحة والمحافظ ومدير الأمن يصلون بالغريب بالفيديو.. السوايسة يؤدون صلاة العيد بـ45 ساحة والمحافظ ومدير الأمن يصلون بالغريب
ادي آلاف المصلين بالسويس صلاة عيد الفطر بـ 45 ساحة للصلاة بأحياء السويس المختلفة، وسط أقبال كبير من المواطنين علي اداء صلاة العيد من مختلف الأعمار.

وقام محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي ومدير أمن السوبي اللواء محجدي عبدالعال باداء صلاة العيد بمسجد الغريب فى محافظة السويس.

وأكد محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى، أن جميع الساحات الخاصة بصلاة العيد كانت مجهزة وتم اعدادها لأستقبال المواطنين.

وقامت قوات الأمن بالسويس بتامين الساحات وتواجد مرور السويس السويس بالطرق المؤدية لساحات صلاة العيد بالسويس.

ساحة صلاة العيد بالسويس (1)
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ساحة صلاة العيد بالسويس

ساحة صلاة العيد بالسويس (2)
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مصلين من مختلف الأعمار

ساحة صلاة العيد بالسويس (3)
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ساحة صلاة الحرفيين بالسويس

ساحة صلاة العيد بالسويس (4)
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طفل في صلاة العيد بالسويس

- مظهر شاهين فى خطبة العيد: اللهم اجعل مصر وبلاد الحرمين فى أمنك وأمانك
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مصر 365

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