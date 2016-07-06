بالصور.. عزبة "شرارة " بالشرقية بدون مياه فى العيد.. والأهالى يتهمون المسئولين بالفساد

أعرب أهالى عزبة شرارة التابعة لمركز الحسينية بالشرقية، عن استياءهم الشديد بسبب انقطاع المستمر لمياه الشرب مع اقبال عيد الفطر ، وجفاف الترعة المغذية للقرية مما يهدد أراضيهم الزراعية بالبوار .

و أكد الاهالى ان ترعة السراعنة المارة بالقرية، جفت بشكل تام منذ فترة ومما اثر على مناوبات الرى وادى لموت المحاصيل بأرضيهم وارتفاع نسبة الملوحة فيها.

و قال احدهم ويدعى خالد عثمان اعمال حرة، لـ " اليوم السابع " ان محطة رفع المياه والكائنة بأرض الحاج عادل العرينى بقرية قهبونة المغذية لمحطة ابوشلبى معطلة منذ اكثر عام بالرغم ان بها محول بقيمة ربع مليون ومعين عليها 2 موظفين مما يعد اهدار للمال العام، لافتا انه فى حالة عودتها للعمل سوف يتم حل ازمتى الشرب والرى، ويكمل " السيد الصعيدى " مزارع، ان الارضى ارتفعت فيها نسبة الملوحة مما سيعرضها للبوار، مناشد المسئولين بضرورة حل مشكلتهم .

و يضيف احد الاهالى ويدعى مجدى البقرى موظف، لـ " اليوم السابع "، ان القرية تشهد انقطاع مستمر لمياه الشرب، منذ اكثر من شهر، مضيفا انه سبق وان خاطب المسئولين وافدوه الشهر الماضى ان سبب كسر فى المحبس الرئيسى، فاضطر الاهالى بجمع مبلغ 1200 جينة تبرعات وتغيير المحبس لتوفير المياه ، الا انها مازالت مقطوعة عنهم، مشيرا انة علم من احد المسئولين انه بعد تغيير المحبس تم تحويل الخط لتغذية مركز الذى يعانى هو الاخر من ضعف ضخ المياه هناك، ذلك بحسب قولة .



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جفاف الترعة بقرية شرارة



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بوار الارضى الزراعية وجفف الترع بالحسينية



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انقطاع مياه الشرب عن القرية



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محطة الرفع بقهبونة معطلة



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الاهالى يتهمون المسئولين بالفساد

أهالى أولاد صقر بالشرقية يشكون ضعف مياه الرى ‎

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