أخبار عاجلة

وقفة صامتة بلافتات في دوران شبرا «كفاية دم» -
سباق سيارات Battle of the wheels -
حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء -
مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. عزبة "شرارة " بالشرقية بدون مياه فى العيد.. والأهالى يتهمون المسئولين بالفساد

Google+ Print
بالصور.. عزبة "شرارة " بالشرقية بدون مياه فى العيد.. والأهالى يتهمون المسئولين بالفساد بالصور.. عزبة "شرارة " بالشرقية بدون مياه فى العيد.. والأهالى يتهمون المسئولين بالفساد
أعرب أهالى عزبة شرارة التابعة لمركز الحسينية بالشرقية، عن استياءهم الشديد بسبب انقطاع المستمر لمياه الشرب مع اقبال عيد الفطر ، وجفاف الترعة المغذية للقرية مما يهدد أراضيهم الزراعية بالبوار .

و أكد الاهالى ان ترعة السراعنة المارة بالقرية، جفت بشكل تام منذ فترة ومما اثر على مناوبات الرى وادى لموت المحاصيل بأرضيهم وارتفاع نسبة الملوحة فيها.

و قال احدهم ويدعى خالد عثمان اعمال حرة، لـ " اليوم السابع " ان محطة رفع المياه والكائنة بأرض الحاج عادل العرينى بقرية قهبونة المغذية لمحطة ابوشلبى معطلة منذ اكثر عام بالرغم ان بها محول بقيمة ربع مليون ومعين عليها 2 موظفين مما يعد اهدار للمال العام، لافتا انه فى حالة عودتها للعمل سوف يتم حل ازمتى الشرب والرى، ويكمل " السيد الصعيدى " مزارع، ان الارضى ارتفعت فيها نسبة الملوحة مما سيعرضها للبوار، مناشد المسئولين بضرورة حل مشكلتهم .

و يضيف احد الاهالى ويدعى مجدى البقرى موظف، لـ " اليوم السابع "، ان القرية تشهد انقطاع مستمر لمياه الشرب، منذ اكثر من شهر، مضيفا انه سبق وان خاطب المسئولين وافدوه الشهر الماضى ان سبب كسر فى المحبس الرئيسى، فاضطر الاهالى بجمع مبلغ 1200 جينة تبرعات وتغيير المحبس لتوفير المياه ، الا انها مازالت مقطوعة عنهم، مشيرا انة علم من احد المسئولين انه بعد تغيير المحبس تم تحويل الخط لتغذية مركز الذى يعانى هو الاخر من ضعف ضخ المياه هناك، ذلك بحسب قولة .

جفاف الترعة بقرية شرارة (1)
>

جفاف الترعة بقرية شرارة

جفاف الترعة بقرية شرارة (2)
>

بوار الارضى الزراعية وجفف الترع بالحسينية

جفاف الترعة بقرية شرارة (3)
>

انقطاع مياه الشرب عن القرية

جفاف الترعة بقرية شرارة (4)
>

محطة الرفع بقهبونة معطلة

جفاف الترعة بقرية شرارة (5)
>

الاهالى يتهمون المسئولين بالفساد


>أهالى أولاد صقر بالشرقية يشكون ضعف مياه الرى ‎
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365