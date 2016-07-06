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بالصور.. على المصيلحى ورئيس مركز أبو كبير يهنئان المصلين بالساحات فى أبو كبير

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بالصور.. على المصيلحى ورئيس مركز أبو كبير يهنئان المصلين بالساحات فى أبو كبير بالصور.. على المصيلحى ورئيس مركز أبو كبير يهنئان المصلين بالساحات فى أبو كبير
اصطف المهندس أحمد أمين رئيس مركز ومدينة أبو كبير، والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الاسبق، وعضو البرلمان عن دائرة ابو كبير ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والعميد عبد الله لا شين عضو البرلمان عن دائرة ابوكبير، ومعهم بعض القيادات الشعبية والسياسية والاجتماعية بالمركز لاستقبال المصلين الذين توافدوا بغزارة على الساحة الشعبية بمركز أبوكبير

وحضر الشيخ السيد رشوان مدير أوقاف أبو كبير وعدد من مفتشى وأئمة أوقاف أبو كبير، وأم المصلين الشيخ السيد رشوان مدير إدارة أوقاف أبو كبير وأدى خطبة العيد عن فضل شهر رمضان ووجوب التسامح والود بين المسلمين.

وشدد رشوان على أن المسلمين لابد وأن ينبذوا العنف والخلاف وان يتصالحوا وأن يصفح بعضهم عن بعض مطالبا الجميع ان تدوم الاجواء والروحانيات الرمضانية طوال العام.

وفى السياق نفسه حرص المصلين على اصطحاب أطفالهم وأسرهم وعمت الفرحة بين الجميع وقبل المصلين بعضهم البعض فيما إصطف بعض الشباب ودقوا الدفوف عقب صلاة العيد.

وحرص نواب البرلمان على تعليق لافتات باسمائهم بمدخل الساحة الشعبية لتهنئة الاهالى بعيد الفطر المبارك

الدكتور على المصيلحى ورئيس المركز يهنئون الاهالى (1)
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الدكتور على المصيلحى ورئيس المركز يهنئون الاهالى

الدكتور على المصيلحى ورئيس المركز يهنئون الاهالى (2)
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المصيلحى ورئيس المركز يهنئون الاهالى

الدكتور على المصيلحى ورئيس المركز يهنئون الاهالى (3)
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المصيلحى وسط الاهالى

الدكتور على المصيلحى ورئيس المركز يهنئون الاهالى (4)
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العميد عبد الله لاشين يهنئ الاهالى

الدكتور على المصيلحى ورئيس المركز يهنئون الاهالى (5)
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العميد عبد الله لاشين مع الاهالى

الدكتور على المصيلحى ورئيس المركز يهنئون الاهالى (6)
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المصلين

الدكتور على المصيلحى ورئيس المركز يهنئون الاهالى (7)
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لاشين يهنئ المصلين

الدكتور على المصيلحى ورئيس المركز يهنئون الاهالى (8)
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مدير اوقاف ابو كبير مع المصلين والمشايخ

الدكتور على المصيلحى ورئيس المركز يهنئون الاهالى (9)
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رئيس مركز ابو كبير يهنئ الاهالى

- الأوقاف: صندوق "تحيا مصر" وعاء للزكاة ونناشد المواطنين التبرع فى رمضان
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مصر 365

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