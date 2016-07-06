بالصور.. أهالى العاشر من رمضان يؤدون صلاة عيد الفطر بـ11 ساحة

أدى صباح اليوم الأربعاء، آلاف المصلين من أهالى مدينة العاشر من رمضان فى الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك فى 11 ساحة مخصصة للصلاة، وشهدت ساحة مجلس الأمناء بمدينة العاشر من رمضان، والمعروفة بساحة التأمين الصحى بوسط المدينة، تكثيف توافد أهالى العاشر منذ الخامسة فجرًا إلى الأماكن المخصصة للصلاة.

وشهدت صلاة عيد الفطر التى تم تجهيزها بشكل منظم مخصص للرجال والسيدات والأطفال، حضورًا مكثفًا لرموز المدينة وفرقة تأمين العاشر.

وقبل بدء الصلاة مشطت قوات الأمن المنطقة المخصصة للصلاة، وتم تكثيف خدمة المباحث خلالها إضافة إلى تكثيف المرور على المجاورات وتفقدها، خاصة المجاورة 19 و18 و9 لبعدها عن قلب المدينة، وانتشرت سيارات الشرطة للمرور على الأحياء وتأمين كافة مداخل ومخارج المدينة.

كما توافد الأهالى على الساحة التى أعدها مجلس نادى الرواد الرياضى، داخل مقر النادى لتخفيف الزحام على الساحة الرئيسية للمدينة، وهى ساحة التأمين الصحى والتى لا تبعد سوى بضعة مترات عن النادى، كخدمها قدمها مجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور أبو الحجاج عبد الغنى.

جدير بالذكر أن مجلس الأمناء لمدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور محمد حلمى جهز 11 ساحة داخل المجاورات بالمدينة استعدادًا لصلاة العيد شملت ساحة مجلس الأمناء أمام التأمين الصحى، وساحة المجاورة الثالثة أمام المسرح وأمام مسجد التوحيد بجوار صيدناوى وساحة ملعب نادى الرواد وأمام مسجد الرحمن بالحى العاشر، وساحة المجاورة 15 والـ45 والمحاورة 20 والمحاورة 39 وساحة حزب النور أمام المجاورة الـ11.

الآلاف صلاة العيد بساحة أبو الحجاج الأقصرى