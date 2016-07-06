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"سكاى نيوز": انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز اليمنية

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"سكاى نيوز": انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز اليمنية "سكاى نيوز": انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز اليمنية
هزت انفجارات عنيفة مدينة تعز جنوب غربى اليمن، صباح الأربعاء، جراء قصف الحوثيين وقوات صالح لمواقع القوات الشرعية، فى ثعبان شرقى تعز.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" أن وتيرة المواجهات تزداد بين القوات الشرعية ومليشيا الحوثى وصالح، فى محيط اللواء 35 غربى تعز، وفى الجهة الشمالية من المدينة.

يأتى الهجوم على اللواء 35، عقب وصول تعزيزات كبيرة للمتمردين فى المناطق التى يسيطرون عليها فى محيط اللواء.

فى غضون ذلك، قصفت مقاتلات التحالف العربى، بقيادة ، مواقع للمتمردين فى منطقة غراب بمحيط اللواء 35.
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مصر 365

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