محمد بن راشد يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد زعبيل بدبي

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد زعبيل في دبي.

وأدى الصلاة مع سموه ..سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ وجمع من المصلين.



> وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمصلون إلى خطبة العيد التي ركز فيها أمام وخطيب الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عمر الخطيب على السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى وأن إشراقة هذا اليوم السعيد تعد مناسبة مجيدة عند المسلمين لتعزيز المحبة والسلام بين جميع أتباع الديانات والثقافات لان ديننا هو دين المحبة والتسامح والسلام الذي فيه الأمان والاطمئنان وهما أساس سعادة الانسان.



> ودعا العالم أن يتحقق من المعنى الحقيقي للسلام الذي يدعو له ديننا الاسلامي الحنيف في آيات القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة فالسلام هو ثقافة المسلمين ودولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا طالما دعت إلى نشر ثقافة السلام والمحبة والتحاور بين الاديان والثقافات والاعراق ليعم السلام المعمورة وتنعم البشرية بالامن والامان والاستقرار.



> وتناول الدكتور الخطيب في خطبته مبادرة ( أمة تقرأ ) وأهمية القراءة في تثقيف النشء من أبناء وبنات دولتنا والشعوب الاخرى فالقراءة وسيلة لنيل العلم وكسب المعرفة وتنمية القدرات الذهنية لدى الاطفال عدا عن أنها تعمل على توثيق العلاقات بين شعبنا وشعوب الارض ..مؤكدا أهمية وجود مكتبة في كل بيت من بيوت الامارات تضم بين أرففها عناوين ومؤلفات تتلاءم ومستوى كل فرد في العائلة كي يستفيد منها الجميع أكان طالبا أم مدرسا أم موظفا أم باحثا وغير ذلك من حقول العلم والمعرفة.



> ودعا في ختام خطبته أن يعم السلام في أنحاء العالم وأن تظل دولتنا العزيزة رمزا للسلام وأيقونة للمحبة والتسامح والتعايش بين مختلف مكونات مجتمعها المتنوع الثقافات والاديان والاعراق.

وتوجه بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ دولتنا من كل سوء ومكروه وأن يديم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله نعمة الصحة وموفور العافية وأن يوفقه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لما فيه خير الاسلام والمسلمين ولما فيه تقدم الاوطان واستقرار شعبنا ومجتمعنا وخدمة الوطن والمواطن.

كما توجه بالابتهال إلى الله عز وجل أن يرحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم طيب الله ثراهم وأن يسكنهم فسيح جناته إنه قريب سميع مجيب الدعاء.

كما ترحم على شهداء الوطن الذين ارتقوا شهداء عند ربهم أثناء ادائهم واجبهم الوطني والقومي في اليمين الشقيق دفاعا عن الحق والشرعية.. سائلا الله سبحانه وتعالى ان يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن ينصر الحق على الباطل في الربوع اليمنية.

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